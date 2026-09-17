XBOX toont nieuwe gameplay Bloodstained: The Scarlet Engagement

Bloodstained: The Scarlet Engagement, de gotische Metroidvania van Castlevania-veteraan Koji Igarashi, kwam voorbij tijdens de XBOX Tokyo Game Show 2026-stream. We werden getrakteerd op een nieuwe gameplaytrailer vol details over de aanstaande release.

De trailer brengt ons naar het 16e-eeuwse Engeland, waar de 2.5D duistere sfeer en visuals tot hun recht komen. Bloodstained: The Scarlet Engagement is een actievolle titel, waar de combat dient als een van de kernpilaren. Het beeldmateriaal zit dan ook vol met gevechten tegen grimmige monsters, imposante eindbazen en diepgaande mechanics. Toch is er tussendoor ook tijd voor de platforming, kleine puzzels en verhalende elementen. Kortom: uitgever 505 Games en ontwikkelaar ArtPlay hebben in anderhalf minuutje tijd een hele hoop weten te tentoonstellen. Kijk hieronder alle beelden op je gemak door:

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Bloodstained: The Scarlet Engagement is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.