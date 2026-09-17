GACHIAKUTA: BREAKOUT is gebaseerd op de populaire tv-serie
Gedurende Tokyo Game Show 2026 is een nieuwe gameplaytrailer van GACHIAKUTA: BREAKOUT verschenen. XBOX gaf de actiegame een platform.
GACHIAKUTA: BREAKOUT, die eerst door het leven ging als GACHIAKUTA: The Game, is een actie-JRPG met survival-mechanics. De focus van de gameplay? Strakke melee-combat met stijlvolle visuals die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke tv-materiaal. De gameplaytrailer laat dan ook in een sneltreinvaart de diverse personages zien die ongetwijfeld als vertrouwde gezichten dienen voor de fans van de anime. De eindbaas 'Jabber Wonger' krijgt in eerste instantie alle hoeken van het veld te zien, maar om de trailer toch enigszins dramatisch te doen eindigen, is er nog geen gelukkig einde beschoren voor onze speler. Kijk hier het hieronder vooral zelf even:
GACHIAKUTA: BREAKOUT is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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IP: de videogame is gebaseerd op IP: de origineel...joh.