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Tokyo Game Show 2026

GACHIAKUTA: BREAKOUT is gebaseerd op de populaire tv-serie

Door Bram Noteboom
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Gedurende Tokyo Game Show 2026 is een nieuwe gameplaytrailer van GACHIAKUTA: BREAKOUT verschenen. XBOX gaf de actiegame een platform.

GACHIAKUTA: BREAKOUT, die eerst door het leven ging als GACHIAKUTA: The Game, is een actie-JRPG met survival-mechanics. De focus van de gameplay? Strakke melee-combat met stijlvolle visuals die gebaseerd zijn op het oorspronkelijke tv-materiaal. De gameplaytrailer laat dan ook in een sneltreinvaart de diverse personages zien die ongetwijfeld als vertrouwde gezichten dienen voor de fans van de anime. De eindbaas 'Jabber Wonger' krijgt in eerste instantie alle hoeken van het veld te zien, maar om de trailer toch enigszins dramatisch te doen eindigen, is er nog geen gelukkig einde beschoren voor onze speler. Kijk hier het hieronder vooral zelf even:

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GACHIAKUTA: BREAKOUT is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Tokyo Game Show 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5525 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GACHIAKUTA: BREAKOUT
GACHIAKUTA: BREAKOUT

Ontwikkelaar

-

Uitgever

-

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden

IP: de videogame is gebaseerd op IP: de origineel...joh.

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