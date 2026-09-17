Gerucht: LittleBigPlanet-ontwikkelaars werken aan cozy game

Al een tijdje hebben we geen nieuwe game van Media Molecule gezien. In de late jaren 2000 en vroege jaren 2010 had de Britse studio een hele hoop gamers in zijn greep met LittleBigPlanet. Nu lijken ze aan iets nieuws te werken.

Volgens MP1st is de ontwikkelaar al een tijdje bezig met een nieuwe IP die zich in een open wereld afspeelt. Volgens de bron gaat het om een cozy game, geïnspireerd door titels als Animal Crossing en Harvest Moon. Een officiële aankondiging zal pas in 2027 volgen. Gezien de game nog niet eens is aangekondigd, zou de koers natuurlijk nog kunnen veranderen. Het is dus even afwachten tot de studio iets concreets bekendmaakt.

De laatste titel van de studio was Dreams, die in 2020 uitkwam. De game was geen groot succes en al na drie jaar werd de live support beëindigd.