Gerucht: LittleBigPlanet-ontwikkelaars werken aan cozy game
Al een tijdje hebben we geen nieuwe game van Media Molecule gezien. In de late jaren 2000 en vroege jaren 2010 had de Britse studio een hele hoop gamers in zijn greep met LittleBigPlanet. Nu lijken ze aan iets nieuws te werken.
Volgens MP1st is de ontwikkelaar al een tijdje bezig met een nieuwe IP die zich in een open wereld afspeelt. Volgens de bron gaat het om een cozy game, geïnspireerd door titels als Animal Crossing en Harvest Moon. Een officiële aankondiging zal pas in 2027 volgen. Gezien de game nog niet eens is aangekondigd, zou de koers natuurlijk nog kunnen veranderen. Het is dus even afwachten tot de studio iets concreets bekendmaakt.
De laatste titel van de studio was Dreams, die in 2020 uitkwam. De game was geen groot succes en al na drie jaar werd de live support beëindigd.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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