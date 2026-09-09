Chaotische co-op in Stage Fright
Heb jij je ooit afgevraagd of anderen de werkelijkheid zien zoals jijzelf? Of zitten ze in een compleet andere dimensie? In Stage Fright ziet niemand hetzelfde, maar moet je toch samenwerken om achter het gedeelde geheim te komen en jouw verloren vriend te redden.
Speel samen met een vriend in online of lokale co-op. De game is dan misschien voor twee spelers, maar je kunt wisselen tussen drie personages: Drew, Blake en Charlie. Wissel tussen verschillende duo’s kinderen terwijl het verhaal zich vanuit twee unieke perspectieven ontvouwt. Stage Fright is van de makers van OVERCOOKED! en de trailer belooft een chaotische co-opervaring. Iets minder op stress gericht is Stage Fright een puzzelgame die is geïnspireerd door escape rooms.
Een releasedatum heeft Stage Fright nog niet, maar hij staat voor nu voor 2027 gepland.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.