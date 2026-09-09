Chaotische co-op in Stage Fright

Heb jij je ooit afgevraagd of anderen de werkelijkheid zien zoals jijzelf? Of zitten ze in een compleet andere dimensie? In Stage Fright ziet niemand hetzelfde, maar moet je toch samenwerken om achter het gedeelde geheim te komen en jouw verloren vriend te redden.

Speel samen met een vriend in online of lokale co-op. De game is dan misschien voor twee spelers, maar je kunt wisselen tussen drie personages: Drew, Blake en Charlie. Wissel tussen verschillende duo’s kinderen terwijl het verhaal zich vanuit twee unieke perspectieven ontvouwt. Stage Fright is van de makers van OVERCOOKED! en de trailer belooft een chaotische co-opervaring. Iets minder op stress gericht is Stage Fright een puzzelgame die is geïnspireerd door escape rooms.

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Een releasedatum heeft Stage Fright nog niet, maar hij staat voor nu voor 2027 gepland.