Minecraft krijgt na 14 jaar een nieuwe dimensie

Het is 14 jaar geleden sinds Minecraft in de 1.0 ging. Sindsdien zijn er geen nieuwe dimensies toegevoegd aan de game. Tot nu.

Spelers konden meer dan een decennium lang de Overworld, de Nether en de End bezoeken. Binnenkort kan er ook een reis worden gemaakt naar een vierde dimensie: de Sift. Deze dimensie wordt eerst geïntroduceerd in Minecraft Dungeons II. In 2027 verschijnt deze vervolgens ook in Minecraft zelf.

In de beginfase van Minecraft Dungeons II gebeuren er mysterieuze dingen in de Overworld. De natuurlijke orde wordt verstoord, nieuwe vijanden spawnen en vreemde zielen zwerven door de wereld. Deze gebeurtenissen leiden je naar de Sift.Deze nieuwe dimensie is kleurrijk en zit vol nieuwe regels. De getijden veranderen en kunnen invloed hebben op je personage en andere wezens om je heen. Nieuwe, gevaarlijke blokken veranderen de manier waarop je de wereld verkent en stellen je daarmee op de proef. De Sift bevat nieuwe biomen, waaronder Meadows en Carapace. Mojang houdt andere gebieden nog geheim, zodat spelers deze zelf kunnen ontdekken.

Minecraft Dungeons II verschijnt op 29 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles (ook via GamePass op dag één van de release) en Nintendo Switch-consoles.