Minecraft krijgt na 14 jaar een nieuwe dimensie
Het is 14 jaar geleden sinds Minecraft in de 1.0 ging. Sindsdien zijn er geen nieuwe dimensies toegevoegd aan de game. Tot nu.
Spelers konden meer dan een decennium lang de Overworld, de Nether en de End bezoeken. Binnenkort kan er ook een reis worden gemaakt naar een vierde dimensie: de Sift. Deze dimensie wordt eerst geïntroduceerd in Minecraft Dungeons II. In 2027 verschijnt deze vervolgens ook in Minecraft zelf.
In de beginfase van Minecraft Dungeons II gebeuren er mysterieuze dingen in de Overworld. De natuurlijke orde wordt verstoord, nieuwe vijanden spawnen en vreemde zielen zwerven door de wereld. Deze gebeurtenissen leiden je naar de Sift.Deze nieuwe dimensie is kleurrijk en zit vol nieuwe regels. De getijden veranderen en kunnen invloed hebben op je personage en andere wezens om je heen. Nieuwe, gevaarlijke blokken veranderen de manier waarop je de wereld verkent en stellen je daarmee op de proef. De Sift bevat nieuwe biomen, waaronder Meadows en Carapace. Mojang houdt andere gebieden nog geheim, zodat spelers deze zelf kunnen ontdekken.
Minecraft Dungeons II verschijnt op 29 september 2026 voor de pc, PlayStation-consoles, XBOX-consoles (ook via GamePass op dag één van de release) en Nintendo Switch-consoles.
Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.
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