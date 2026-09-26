Cozy co-op cooking sim Pao Pao bijna uit de oven

Vroeg jij je wel eens af hoe Overcooked eruit zou zien zonder de torenhoge stressfactor? Dan is Pao Pao misschien wel wat voor jou.

Je begint in een kleine keuken die je uit kan bouwen tot het restaurant van je dromen. Richt de tent in, stel een menu samen en serveer alles op tijd om je hongerige gasten tevreden te houden. In deze cozy cooking- en life-sim run je niet alleen een chaotisch restaurant, maar ga je daarna naar huis om je met andere activiteiten bezig te houden, zoals gewassen verbouwen, vissen, bouwen of op stap gaan met je vrienden. Pao Pao laat namelijk maximaal vier spelers tegelijkertijd aan het succes van het restaurant werken.

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Pao Pao verschijnt op 26 october voor pc en XBOX.