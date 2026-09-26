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Cozy co-op cooking sim Pao Pao bijna uit de oven

Door Hannah Herzberg
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Vroeg jij je wel eens af hoe Overcooked eruit zou zien zonder de torenhoge stressfactor? Dan is Pao Pao misschien wel wat voor jou.

Je begint in een kleine keuken die je uit kan bouwen tot het restaurant van je dromen. Richt de tent in, stel een menu samen en serveer alles op tijd om je hongerige gasten tevreden te houden. In deze cozy cooking- en life-sim run je niet alleen een chaotisch restaurant, maar ga je daarna naar huis om je met andere activiteiten bezig te houden, zoals gewassen verbouwen, vissen, bouwen of op stap gaan met je vrienden. Pao Pao laat namelijk maximaal vier spelers tegelijkertijd aan het succes van het restaurant werken.

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Pao Pao verschijnt op 26 october voor pc en XBOX.

Bron: Indie Games Hub
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 12 reviews 127 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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