Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Verzamel alle vinylplaten in de demo van platformer Mr. Records

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Muziekliefhebbers opgelet: Mr. Records komt naast de pc ook naar PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series. In de game spelen we als George, oftewel Mr. Records, eigenaar van een platenzaak. Overdag verkopen we daar simpelweg platen, maar 's nachts komen deze tot leven en voeren ze ons mee naar kleurrijke werelden vol muzikale deuntjes.

Soms komt er zo'n indiegame voorbij die overduidelijk met veel liefde gemaakt is. Zo'n gevoel krijg ik ook bij het zien van Mr. Records. De game bevat 49 originele nummers, waarvan we aan het einde van onderstaande video een leuke behind-the-scenes te zien krijgen. De gameplay is opgedeeld in twee elementen. Overdag halen we de banden aan met de bezoekers van de winkel. Zo dien je platen aan te bevelen en krijgen we inzage in het leven van de klanten. We verkopen platen om vervolgens weer nieuwe exemplaren in te kopen. Deze platen worden 's nachts verkend, waarbij we doorgaans naar bijzonder kleurrijke werelden afreizen voor wat platformactie.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Helaas is er momenteel nog geen releasedatum voor Mr. Records bekend. Ter ere van Steam Next Fest is er nu echter wel een Mr. Records-demo verschenen op Steam. De link tref je aan in de bron. Mr. Records verschijnt uiteindelijk voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Wired Productions
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2670 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Mr. Records
Mr. Records

Ontwikkelaar

Glee-Cheese

Uitgever

Wired Productions

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord