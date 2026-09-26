Verzamel alle vinylplaten in de demo van platformer Mr. Records
Muziekliefhebbers opgelet: Mr. Records komt naast de pc ook naar PlayStation 5, Nintendo Switch 2 en Xbox Series. In de game spelen we als George, oftewel Mr. Records, eigenaar van een platenzaak. Overdag verkopen we daar simpelweg platen, maar 's nachts komen deze tot leven en voeren ze ons mee naar kleurrijke werelden vol muzikale deuntjes.
Soms komt er zo'n indiegame voorbij die overduidelijk met veel liefde gemaakt is. Zo'n gevoel krijg ik ook bij het zien van Mr. Records. De game bevat 49 originele nummers, waarvan we aan het einde van onderstaande video een leuke behind-the-scenes te zien krijgen. De gameplay is opgedeeld in twee elementen. Overdag halen we de banden aan met de bezoekers van de winkel. Zo dien je platen aan te bevelen en krijgen we inzage in het leven van de klanten. We verkopen platen om vervolgens weer nieuwe exemplaren in te kopen. Deze platen worden 's nachts verkend, waarbij we doorgaans naar bijzonder kleurrijke werelden afreizen voor wat platformactie.
Helaas is er momenteel nog geen releasedatum voor Mr. Records bekend. Ter ere van Steam Next Fest is er nu echter wel een Mr. Records-demo verschenen op Steam. De link tref je aan in de bron. Mr. Records verschijnt uiteindelijk voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
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