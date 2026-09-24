Rare werkt aan nieuwe projecten, Activision bepaalt of ze doorgaan
Vanwege de 'XBOX-reset' is Rare plotseling onder Activision komen te vallen. De Britse ontwikkelaar heeft meerdere projecten in de maak, maar of deze worden doorgezet, dat is nog maar de vraag.
In eerste instantie leek de verplaatsing van Rare richting het meubilair van Activision voornamelijk te gaan wegens de live-support van Sea of Thieves, maar er is meer aan de hand binnen de muren van de iconische gamemaker. Nadat Everwild werd geannuleerd in 2025, is Rare bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe gameprojecten. Wat deze precies inhouden, dat is onbekend, maar iets wat wel zeker is: Activision bepaalt of de ontwikkelingen worden doorgezet.
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Tja zoals velen... Banjo...
Remaster Banjo en Kazooie 1.
Multi platform.
Mooie marketing er tegenaan en verkopen voor 30 euro.
Ik vind het hele geval van verhuizen naar anderen maar Rare.
Maar serieus ik denk dat iedereen de Banjo game wil zien.
Misschien een nieuwe echte knaller Killer Instinct zou ook wel leuk kunnen zijn.
Verder het is jammer dat Rare van nu niet de Rare van destijds meer is, want anders zou een echte spirituele opvolger van de Donkey Kong country games ook wel leuk zijn.
Want de games toen waren vet maar niet puur vanwege Dinkey Kong. Met andere personages had het concept ook kunnen slagen.
Dus muzikaal en grafisch en level designs was nagenoeg allemaal Rare.
En dus hadden ze heel veel kennis van platform games maar jammer genoeg na die games niks mee gedaan op 2D vlak.
Ik zou die ontwikkelaar graag eens met wat oude werknemers een terugkeer in 2D of de stijl van de DKC return games willen zien doen.
Maar ik ben bang dat de ontwikkelaar al te ver is afgegleden voor veel van deze projecten
Toch laat ik mezelf verrassen en wie weet is het toch interessant.
Weten jullie wat wel interessant is, Activision heeft toestemming min of meer om multi platform te gaan. Of dat is zelfs vastgelegd dat bijvoorbeeld CoD ook op anderen mag. Microsoft bepaald volgens mij per game wat mag en niet.
Er is dus een kans dat met Activision aan het roer Microsoft toelaat dat rare games ook weer op Nintendo gaat komen.
Niet dat dat moet maar zou toch een mooie terugkeer kunnen zijn als het ook met een banjo game is.
Banjo, Banjo, Banjo!
En Kazooie natuurlijk, of Tooie, of Pooie.
Een nieuwe Banjo natuurlijk!
Rare jongens die Amerikanen
Maak een remake van Conker's Bad fur day! Die game was stiekem wel echt cult en vrij cool. Rare is echt vergane glorie maar mooie IP's hebben ze wel.
"Wat hoop jij te zien van Rare?"
Atic Atac II.