Vanwege de 'XBOX-reset' is Rare plotseling onder Activision komen te vallen. De Britse ontwikkelaar heeft meerdere projecten in de maak, maar of deze worden doorgezet, dat is nog maar de vraag.

In eerste instantie leek de verplaatsing van Rare richting het meubilair van Activision voornamelijk te gaan wegens de live-support van Sea of Thieves, maar er is meer aan de hand binnen de muren van de iconische gamemaker. Nadat Everwild werd geannuleerd in 2025, is Rare bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe gameprojecten. Wat deze precies inhouden, dat is onbekend, maar iets wat wel zeker is: Activision bepaalt of de ontwikkelingen worden doorgezet.

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