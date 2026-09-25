Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Konami viert veertig jaar Castlevania met korting tot 80%

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Hiep hiep... Hoera! Castlevania blaast morgen veertig kaarsjes uit. De eerste game in de iconische serie verscheen op 26 september 1986 en dus heeft Konami iets te vieren. Dat doet de uitgever niet alleen met een lekkere video waarin we door de franchise vliegen, maar ook met flinke kortingen op Castlevania-games in de PlayStation Store en Steam!

Castlevania is zonder twijfel een iconische serie in de gamegeschiedenis. Niet alleen kent de franchise bijzonder fijne games, samen met Metroid heeft de serie zelfs het metroidvania-genre in het leven geroepen. Mocht je zoeken naar een excuus om weer wat Castlevania-games op te pakken, dan is dit een uitgelezen kans. Het veertigjarige jubileum gaat namelijk gepaard met flinke kortingen op diverse Castlevania-games. Toe aan wat nieuwers? Check dan even Castlevania: Belmont's Curse!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Korting in de PlayStation Store

GamePrijs vanPrijs voor
Castlevania Anniversary Collection€19,99€3,99
Castlevania Dominus Collection€24,99€12,49
Castlevania Advance Collection€19,99€5,99
Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood€19,99€5,99

Castlevania Sale

Korting in de Steam Store

GamePrijs vanPrijs voor
Castlevania Anniversary Collection€19,99€3,99
Castlevania Dominus Collection€24,99€12,49
Castlevania Advance Collection€19,99€5,99
Castlevania: Lords of Shadow (Ultimate Edition)€24,99€4,99

Castlevania Sale1

Ga jij een game uit de store plukken? Wees er snel bij. In de PlayStation Store eindigt de korting namelijk op 7 oktober 2026. De Castlevania-sale in de Steam Store loopt al op 1 oktober 2026 af. Mijn tip: haal even Castlevania Requiem binnen, voor 5,99 euro mag je Symphony of the Night niet skippen!

Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2666 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Castlevania: Belmont’s Curse - Midnight Edition– PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 39,99 Naar bol.com
bol.com

Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition – Nintendo Switch

Switch · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 39,99 Naar bol.com
bol.com

Castlevania: Belmont’s Curse – Midnight Edition - Xbox Series X

Xbox Series · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 39,99 Naar bol.com
Coolblue NL

Castlevania: Belmont's Curse Nintendo Switch

SwitchPre-order

€ 37,99 Naar Coolblue NL
Coolblue NL

Castlevania: Belmont's Curse PS5

PS5Pre-order

€ 37,99 Naar Coolblue NL
Packshot Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse

Ontwikkelaar

Evil Empire

Uitgever

Konami

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Alex_Kidd
Alex_Kidd
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Symphony of the Night moet ik inderdaad ooit nog eens spelen. Anno 2026 nog steeds een toffe game om te spelen?

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord