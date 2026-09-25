Konami viert veertig jaar Castlevania met korting tot 80%
Hiep hiep... Hoera! Castlevania blaast morgen veertig kaarsjes uit. De eerste game in de iconische serie verscheen op 26 september 1986 en dus heeft Konami iets te vieren. Dat doet de uitgever niet alleen met een lekkere video waarin we door de franchise vliegen, maar ook met flinke kortingen op Castlevania-games in de PlayStation Store en Steam!
Castlevania is zonder twijfel een iconische serie in de gamegeschiedenis. Niet alleen kent de franchise bijzonder fijne games, samen met Metroid heeft de serie zelfs het metroidvania-genre in het leven geroepen. Mocht je zoeken naar een excuus om weer wat Castlevania-games op te pakken, dan is dit een uitgelezen kans. Het veertigjarige jubileum gaat namelijk gepaard met flinke kortingen op diverse Castlevania-games. Toe aan wat nieuwers? Check dan even Castlevania: Belmont's Curse!
Korting in de PlayStation Store
|Game
|Prijs van
|Prijs voor
|Castlevania Anniversary Collection
|€19,99
|€3,99
|Castlevania Dominus Collection
|€24,99
|€12,49
|Castlevania Advance Collection
|€19,99
|€5,99
|Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood
|€19,99
|€5,99
Korting in de Steam Store
|Game
|Prijs van
|Prijs voor
|Castlevania Anniversary Collection
|€19,99
|€3,99
|Castlevania Dominus Collection
|€24,99
|€12,49
|Castlevania Advance Collection
|€19,99
|€5,99
|Castlevania: Lords of Shadow (Ultimate Edition)
|€24,99
|€4,99
Ga jij een game uit de store plukken? Wees er snel bij. In de PlayStation Store eindigt de korting namelijk op 7 oktober 2026. De Castlevania-sale in de Steam Store loopt al op 1 oktober 2026 af. Mijn tip: haal even Castlevania Requiem binnen, voor 5,99 euro mag je Symphony of the Night niet skippen!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Castlevania: Belmont’s Curse - Midnight Edition– PS5
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