Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

gamescom 2026

Kijk hier op 3 september 2026 om 17:00 naar Konami Press Start

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Pak de marker er maar weer bij. Op 3 september 2026 zendt Konami namelijk om 17:00 uur Nederlandse tijd de Konami Press Start 2026 uit! In de livestream krijgen we nieuws en updates over zowel beschikbare als aankomende games.

Konami lijkt weer terug naar de top te krabbelen. De Japanse uitgever heeft geruime tijd op de schopstoel gezeten, maar lijkt inmiddels weer te beschikken over een imposante line-up. In de Konami Press Start 2026-livestream komen er een flink aantal updates. Zo heeft Konami reeds bekendgemaakt updates te geven over Silent Hill: Townfall (preview), Castlevania: Belmont's Curse (preview) en Rev. NOiR.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Wil je meer events in de agenda zetten? Bekijk dan nu onze eventkalender waarin we alle events van september voor je hebben samengevat! Check uiteraard ook Gameliner.nl op 3 september, wij kijken namelijk mee en zetten al het nieuws zo snel mogelijk op de site.

Bron: Konami
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 349 reviews 2480 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl12 Clout Farmer
2 uur geleden

Hoop dat ze de competitie mode van eFootball Kick-Off ook tonen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord