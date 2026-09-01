Kijk hier op 3 september 2026 om 17:00 naar Konami Press Start

Pak de marker er maar weer bij. Op 3 september 2026 zendt Konami namelijk om 17:00 uur Nederlandse tijd de Konami Press Start 2026 uit! In de livestream krijgen we nieuws en updates over zowel beschikbare als aankomende games.

Konami lijkt weer terug naar de top te krabbelen. De Japanse uitgever heeft geruime tijd op de schopstoel gezeten, maar lijkt inmiddels weer te beschikken over een imposante line-up. In de Konami Press Start 2026-livestream komen er een flink aantal updates. Zo heeft Konami reeds bekendgemaakt updates te geven over Silent Hill: Townfall (preview), Castlevania: Belmont's Curse (preview) en Rev. NOiR.

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Wil je meer events in de agenda zetten? Bekijk dan nu onze eventkalender waarin we alle events van september voor je hebben samengevat! Check uiteraard ook Gameliner.nl op 3 september, wij kijken namelijk mee en zetten al het nieuws zo snel mogelijk op de site.