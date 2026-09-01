Kijk hier op 3 september 2026 om 17:00 naar Konami Press Start
Pak de marker er maar weer bij. Op 3 september 2026 zendt Konami namelijk om 17:00 uur Nederlandse tijd de Konami Press Start 2026 uit! In de livestream krijgen we nieuws en updates over zowel beschikbare als aankomende games.
Konami lijkt weer terug naar de top te krabbelen. De Japanse uitgever heeft geruime tijd op de schopstoel gezeten, maar lijkt inmiddels weer te beschikken over een imposante line-up. In de Konami Press Start 2026-livestream komen er een flink aantal updates. Zo heeft Konami reeds bekendgemaakt updates te geven over Silent Hill: Townfall (preview), Castlevania: Belmont's Curse (preview) en Rev. NOiR.
Wil je meer events in de agenda zetten? Bekijk dan nu onze eventkalender waarin we alle events van september voor je hebben samengevat! Check uiteraard ook Gameliner.nl op 3 september, wij kijken namelijk mee en zetten al het nieuws zo snel mogelijk op de site.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Poll
Poll: Wat gaat de grootste game van september 2026 worden?
September 2026 zit bomvol grote gamereleases. Maar welke game wordt volgens jou de grootste release van de maand? Stem mee in de nieuwe Gameliner-poll!32 reacties
-
Video Preview
Hands-on met Silent Hill: Townfall op gamescom
Konami was op de beursvloer in Duitsland aanwezig met een uitgebreide demo van Silent Hill: Townfall en dat klonk Frietrick goed in de oren. Dit is zijn...11 reacties
-
Preview
Preview: Hands-on met Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont’s Curse weet met strakke combat, een prachtige setting en uitdagende gameplay indruk te maken. Lees en kijk nu onze hands-on preview!19 reacties
-
Trailer
ONL biedt nieuwe inzichten in de cast van Silent Hill: Townfall
Dat Silent Hill: Townfall genoeg creep gaat bieden weten we wel, maar hoe dik is de sterrencast? Check de trailer en kom erachter, zou ik zeggen.1 reactie
Hoop dat ze de competitie mode van eFootball Kick-Off ook tonen.