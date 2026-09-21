Kijk nu de Cronos: Lazarus gameplayshowcase
Zin om weer met een torenhoge hartslag op de bank te zitten? Check dan nu even de Cronos: Lazarus-gameplayshowcase. In de gameplaybeelden leren we alles over de vrij grafische combat, nieuwe wapens en bedompte atmosfeer.
In Cronos: Lazarus spelen we als ‘The Pathfinder’, een ander personage dat zich veel meer richt op een intensere manier van spelen. De gameplaysessie trapt lekker af met de introductie van piercing bullets, waarmee we meerdere vijanden tegelijkertijd kunnen doorboren. Daarnaast kunnen we de wereld voorzien van ‘markers’, die een kopie van de Pathfinder in de wereld plaatsen. Hierdoor kun je jezelf ongezien verplaatsen om zo de tactische overhand te krijgen.
Cronos: Lazarus verschijnt deze herfst als betaalde DLC voor Cronos: The New Dawn. Meer weten over deze game? Lees dan nu onze Cronos: Lazarus-hands-onpreview!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Preview
Preview: Hands-on met Cronos: Lazarus
Frietrick gaf toe aan Bloober Teams 'calling' en schoof aan bij Cronos: Lazarus, waar hij hands-on ging met de aanstaande DLC van de horror-shooter.5 reacties
-
Trailer
Bloober draait gamescom warm met Cronos: Lazarus-trailer
Bloober Team neemt Cronos: Lazarus mee naar gamescom 2026. Bezoekers kunnen als een van de eersten aan de slag met de nieuwe DLC.3 reacties
-
Gameplay
Vind je weg als Pathfinder in Story-DLC Cronos: Lazarus
Bloober Team brengt deze herfst Story-DLC Cronos: Lazarus uit. De uitbreiding brengt een nieuwe plottwist, abilities en gameplay. Kijk nu de beelden!12 reacties
-
Gameplay
Dev Diary-video toont gameplay van Cronos: Lazarus-DLC
Bloober Team heeft een nieuwe Dev Diary-video van de Cronos: Lazarus-DLC vrijgegeven. In het beeldmateriaal komen nieuwe gameplaybeelden voorbij.1 reactie