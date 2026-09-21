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Tokyo Game Show 2026

Kijk nu de Cronos: Lazarus gameplayshowcase

Door Rudy Wijnberg
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Zin om weer met een torenhoge hartslag op de bank te zitten? Check dan nu even de Cronos: Lazarus-gameplayshowcase. In de gameplaybeelden leren we alles over de vrij grafische combat, nieuwe wapens en bedompte atmosfeer.

In Cronos: Lazarus spelen we als ‘The Pathfinder’, een ander personage dat zich veel meer richt op een intensere manier van spelen. De gameplaysessie trapt lekker af met de introductie van piercing bullets, waarmee we meerdere vijanden tegelijkertijd kunnen doorboren. Daarnaast kunnen we de wereld voorzien van ‘markers’, die een kopie van de Pathfinder in de wereld plaatsen. Hierdoor kun je jezelf ongezien verplaatsen om zo de tactische overhand te krijgen.

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Cronos: Lazarus verschijnt deze herfst als betaalde DLC voor Cronos: The New Dawn. Meer weten over deze game? Lees dan nu onze Cronos: Lazarus-hands-onpreview!

Bron: Bloober Team
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2662 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Cronos: The New Dawn
Cronos: The New Dawn

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Bloober Team

Uitgever

Bloober Team

Release

5 september 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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