Kijk nu de Cronos: Lazarus gameplayshowcase

Zin om weer met een torenhoge hartslag op de bank te zitten? Check dan nu even de Cronos: Lazarus-gameplayshowcase. In de gameplaybeelden leren we alles over de vrij grafische combat, nieuwe wapens en bedompte atmosfeer.

In Cronos: Lazarus spelen we als ‘The Pathfinder’, een ander personage dat zich veel meer richt op een intensere manier van spelen. De gameplaysessie trapt lekker af met de introductie van piercing bullets, waarmee we meerdere vijanden tegelijkertijd kunnen doorboren. Daarnaast kunnen we de wereld voorzien van ‘markers’, die een kopie van de Pathfinder in de wereld plaatsen. Hierdoor kun je jezelf ongezien verplaatsen om zo de tactische overhand te krijgen.

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Cronos: Lazarus verschijnt deze herfst als betaalde DLC voor Cronos: The New Dawn. Meer weten over deze game? Lees dan nu onze Cronos: Lazarus-hands-onpreview!