Chaos gegarandeerd in de actiegame Marked For Mayhem

Complete chaos staat je te wachten in de nieuwe competitieve actiegame Marked For Mayhem van ontwikkelaar en uitgever Bladework Games. In deze game neem je het op tegen andere spelers en moet je proberen als winnaar uit de bus te komen.

Marked For Mayhem is een competitieve actiegame waarbij je dungeons moet zien te doorkruisen en allerlei vijanden en bazen moet zien te verslaan. Dit doe je niet alleen, want dit een een competitieve vier speler actiegame. Maak de beste build die je je maar kunt indenken en probeer daarmee je tegenstanders te slim af te zijn. Alle spelers in Marked For Mayhem hebben op papier namelijk dezelfde missie, maar er kan er maar een met de eer strijken.

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Marked For Mayhem komt ergens volgend jaar uit voor pc.