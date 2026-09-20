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Chaos gegarandeerd in de actiegame Marked For Mayhem

Door Patrick Lamers
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Complete chaos staat je te wachten in de nieuwe competitieve actiegame Marked For Mayhem van ontwikkelaar en uitgever Bladework Games. In deze game neem je het op tegen andere spelers en moet je proberen als winnaar uit de bus te komen.

Marked For Mayhem is een competitieve actiegame waarbij je dungeons moet zien te doorkruisen en allerlei vijanden en bazen moet zien te verslaan. Dit doe je niet alleen, want dit een een competitieve vier speler actiegame. Maak de beste build die je je maar kunt indenken en probeer daarmee je tegenstanders te slim af te zijn. Alle spelers in Marked For Mayhem hebben op papier namelijk dezelfde missie, maar er kan er maar een met de eer strijken.

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Marked For Mayhem komt ergens volgend jaar uit voor pc.

Bron: Bladework Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Marked For Mayhem
Marked For Mayhem

Ontwikkelaar

Bladework Games

Uitgever

Bladework Games

Release

2027

Platforms

PC
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