Sla op 27 oktober je slag in Virtue and a Sledgehammer
Heb je soms de neiging om alles helemaal naar de getver te rammen? In Virtue and a Sledgehammer kun je precies dat doen. Tijdens de PC Gaming Show werd bekendgemaakt dat je vanaf volgende maand je slag kunt slaan.
Uitgever Devolver Digital heeft er een klap op gegeven en de releasedatum voor Virtue and a Sledgehammer bekendgemaakt. De opdracht is simpel: reis naar je thuisstad en sla alles kapot met een sledgehammer. Toch komt er ook zeker een verhaal aan te pas en moet je echt op onderzoek uitgaan, al is dat dan wel zwaarbewapend met een voorhamer. Je moet je verleden onder ogen zien terwijl je het gevoel hebt dat je niet meer thuishoort in de plaats waar je ooit bent opgegroeid.
Virtue and a Sledgehammer komt op 27 oktober 2026 uit voor pc via Steam.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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