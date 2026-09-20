Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Sla op 27 oktober je slag in Virtue and a Sledgehammer

Door Patrick Lamers
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Heb je soms de neiging om alles helemaal naar de getver te rammen? In Virtue and a Sledgehammer kun je precies dat doen. Tijdens de PC Gaming Show werd bekendgemaakt dat je vanaf volgende maand je slag kunt slaan.

Uitgever Devolver Digital heeft er een klap op gegeven en de releasedatum voor Virtue and a Sledgehammer bekendgemaakt. De opdracht is simpel: reis naar je thuisstad en sla alles kapot met een sledgehammer. Toch komt er ook zeker een verhaal aan te pas en moet je echt op onderzoek uitgaan, al is dat dan wel zwaarbewapend met een voorhamer. Je moet je verleden onder ogen zien terwijl je het gevoel hebt dat je niet meer thuishoort in de plaats waar je ooit bent opgegroeid.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Virtue and a Sledgehammer komt op 27 oktober 2026 uit voor pc via Steam.

Bron: Devolver Digital
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3025 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Virtue and a Sledgehammer
Virtue and a Sledgehammer

Ontwikkelaar

Deconstructeam

Uitgever

Devolver Digital

Release

27 oktober 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord