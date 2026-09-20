Speel de demo van Castlevania: Belmont's Curse vanaf 1 oktober 2026
Interesse in Castlevania: Belmont's Curse? Dan heeft Konami goed nieuws voor je, want er wordt een demo vrijgegeven van de aankomende actie-platformer.
Of nou ja, beter gezegd: aankomende Metroidvania. De Castlevania-franchise is natuurlijk een van de belangrijkste redenen dat dit subgenre is ontstaan; de naam wordt immers half gehaald uit de welbekende serie. De IP heeft nog steeds behoorlijk wat stootkracht en dat wil Konami natuurlijk goed benutten. Vandaar dat ze op 1 oktober 2026 een demo vrijgeven voor Castlevania: Belmont's Curse. De proefversie valt te spelen op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S én Nintendo Switch. De opgeslagen gegevens van de demo worden overgezet naar de volledige versie.
Castlevania: Belmont's Curse is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.
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Dit wordt er 1 om te proberen.
Ik ben nog twijfelen over de stijl. Casylevania op zijn best was nu eenmaal in pixel art voor mij.
En dus wil ik dit eerst even voelen.
Gewoon op groot scherm echt goed bekijken. Misschien is het perfect. Wel heeft deze game een echt goede castlevania sfeer in de trailers dus ik denk dat het enige wat dwars zit de art style is. En daar zou ik wel doorheen kunnen kijken.
Hier kijk ik erg naar uit!
Nou ben benieuwd , maar ben bang dat het mij niet gaat overtuigen .
Leuk even proberen.
Oww mooi, want ik twijfel met deze game.