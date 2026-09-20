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Speel de demo van Castlevania: Belmont's Curse vanaf 1 oktober 2026

Door Bram Noteboom
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Interesse in Castlevania: Belmont's Curse? Dan heeft Konami goed nieuws voor je, want er wordt een demo vrijgegeven van de aankomende actie-platformer.

Of nou ja, beter gezegd: aankomende Metroidvania. De Castlevania-franchise is natuurlijk een van de belangrijkste redenen dat dit subgenre is ontstaan; de naam wordt immers half gehaald uit de welbekende serie. De IP heeft nog steeds behoorlijk wat stootkracht en dat wil Konami natuurlijk goed benutten. Vandaar dat ze op 1 oktober 2026 een demo vrijgeven voor Castlevania: Belmont's Curse. De proefversie valt te spelen op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S én Nintendo Switch. De opgeslagen gegevens van de demo worden overgezet naar de volledige versie.

Castlevania Belmonts Curse demo PS5 XBOX Switch pc

Castlevania: Belmont's Curse is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.

Bron: Konami
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 176 reviews 5531 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Castlevania: Belmont's Curse
Castlevania: Belmont's Curse

Ontwikkelaar

Evil Empire

Uitgever

Konami

Release

15 oktober 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Dit wordt er 1 om te proberen.

Ik ben nog twijfelen over de stijl. Casylevania op zijn best was nu eenmaal in pixel art voor mij.

En dus wil ik dit eerst even voelen.
Gewoon op groot scherm echt goed bekijken. Misschien is het perfect. Wel heeft deze game een echt goede castlevania sfeer in de trailers dus ik denk dat het enige wat dwars zit de art style is. En daar zou ik wel doorheen kunnen kijken.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl17 Final Form
3 uur geleden

Hier kijk ik erg naar uit!

0
Avatar Broodje8bit
Broodje8bit
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Nou ben benieuwd , maar ben bang dat het mij niet gaat overtuigen .

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
4 uur geleden

Leuk even proberen.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
4 uur geleden

Oww mooi, want ik twijfel met deze game.

0
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