Interesse in Castlevania: Belmont's Curse? Dan heeft Konami goed nieuws voor je, want er wordt een demo vrijgegeven van de aankomende actie-platformer.

Of nou ja, beter gezegd: aankomende Metroidvania. De Castlevania-franchise is natuurlijk een van de belangrijkste redenen dat dit subgenre is ontstaan; de naam wordt immers half gehaald uit de welbekende serie. De IP heeft nog steeds behoorlijk wat stootkracht en dat wil Konami natuurlijk goed benutten. Vandaar dat ze op 1 oktober 2026 een demo vrijgeven voor Castlevania: Belmont's Curse. De proefversie valt te spelen op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S én Nintendo Switch. De opgeslagen gegevens van de demo worden overgezet naar de volledige versie.

Castlevania: Belmont's Curse is beschikbaar vanaf 15 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.