Update maakt geurspoor in Marvel's Wolverine minder aanwezig

Ontwikkelaar Insomniac Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Marvel's Wolverine. Met deze update wordt een veelgehoorde klacht van Marvel's Wolverine verholpen, namelijk het geurspoor van Logan.

Al voor de release kwamen er veel kritische reacties op Marvel's Wolverine. De spelers wordt namelijk te veel bij de hand gehouden, terwijl het al gaat om een lineaire game waarbij je eigenlijk maar een kant op kunt. Insomniac Games heeft echter een geurspoor in de game geïmplementeerd waarmee de speler de juiste richting in wordt geholpen. Na de vele kritische commentaren over handholding, is er nu een update uitgerold die het geurspoor een stuk minder visueel zichtbaar maakt. Ook heeft het team met deze update een oplossing gevonden voor een aantal crashes die vaker voorkwamen bij een select percentage spelers. Overigens benadrukt Insomniac Games dat het zich blijft inzetten om de game op het gebied van handholding te optimaliseren, bijvoorbeeld door in de toekomst opties aan de game toe te voegen waarmee spelers deze mogelijkheid zelf aan of uit kunnen zetten.

Marvel's Wolverine is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.