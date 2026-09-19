Update maakt geurspoor in Marvel's Wolverine minder aanwezig
Ontwikkelaar Insomniac Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Marvel's Wolverine. Met deze update wordt een veelgehoorde klacht van Marvel's Wolverine verholpen, namelijk het geurspoor van Logan.
Al voor de release kwamen er veel kritische reacties op Marvel's Wolverine. De spelers wordt namelijk te veel bij de hand gehouden, terwijl het al gaat om een lineaire game waarbij je eigenlijk maar een kant op kunt. Insomniac Games heeft echter een geurspoor in de game geïmplementeerd waarmee de speler de juiste richting in wordt geholpen. Na de vele kritische commentaren over handholding, is er nu een update uitgerold die het geurspoor een stuk minder visueel zichtbaar maakt. Ook heeft het team met deze update een oplossing gevonden voor een aantal crashes die vaker voorkwamen bij een select percentage spelers. Overigens benadrukt Insomniac Games dat het zich blijft inzetten om de game op het gebied van handholding te optimaliseren, bijvoorbeeld door in de toekomst opties aan de game toe te voegen waarmee spelers deze mogelijkheid zelf aan of uit kunnen zetten.
Marvel's Wolverine is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ach het zal wel, ik laat deze game toch aan mijn neus voorbij gaan.
Dus gamers mochten er eerst even aan ruiken en hebben toen in geuren en kleuren commentaar er op gegeven. Insomniac rook onraad en heeft het gelijk aangepast. Hier zit duidelijk een luchtje aan.
Geurspoor.....
Voor die update was die blauwe streep ook al niet altijd aanwezig.
9 van de 10 keer ziet het scherm er zo uit
Coola