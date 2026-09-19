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Update maakt geurspoor in Marvel's Wolverine minder aanwezig

Door Patrick Lamers
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Ontwikkelaar Insomniac Games heeft een nieuwe update uitgebracht voor Marvel's Wolverine. Met deze update wordt een veelgehoorde klacht van Marvel's Wolverine verholpen, namelijk het geurspoor van Logan.

Al voor de release kwamen er veel kritische reacties op Marvel's Wolverine. De spelers wordt namelijk te veel bij de hand gehouden, terwijl het al gaat om een lineaire game waarbij je eigenlijk maar een kant op kunt. Insomniac Games heeft echter een geurspoor in de game geïmplementeerd waarmee de speler de juiste richting in wordt geholpen. Na de vele kritische commentaren over handholding, is er nu een update uitgerold die het geurspoor een stuk minder visueel zichtbaar maakt. Ook heeft het team met deze update een oplossing gevonden voor een aantal crashes die vaker voorkwamen bij een select percentage spelers. Overigens benadrukt Insomniac Games dat het zich blijft inzetten om de game op het gebied van handholding te optimaliseren, bijvoorbeeld door in de toekomst opties aan de game toe te voegen waarmee spelers deze mogelijkheid zelf aan of uit kunnen zetten.

Marvels Wolverine review3

Marvel's Wolverine is nu beschikbaar voor de PlayStation 5.

Bron: Insomniac Games
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3007 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
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Reacties
Avatar MR1980
MR1980
lvl12 Clout Farmer
12 minuten geleden

Ach het zal wel, ik laat deze game toch aan mijn neus voorbij gaan.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
29 minuten geleden

Dus gamers mochten er eerst even aan ruiken en hebben toen in geuren en kleuren commentaar er op gegeven. Insomniac rook onraad en heeft het gelijk aangepast. Hier zit duidelijk een luchtje aan.

3
Avatar MR1980
MR1980
lvl12 Clout Farmer
34 minuten geleden

Geurspoor.....

GIF via GIPHY
0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
36 minuten geleden

Voor die update was die blauwe streep ook al niet altijd aanwezig.

9 van de 10 keer ziet het scherm er zo uit

onbekendCoola

0
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