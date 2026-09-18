Nintendo is voornemens om Nintendo-IP's bij een breder publiek te introduceren. Dat zegt Devon Pritchard, president en COO van Nintendo of America, in een interview met Variety. Deze strategie is onderdeel van een breder plan, waarbij wordt vermeld dat de Nintendo Switch 2 zich nog aan het begin van zijn levenscyclus bevindt en het enthousiasme voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time en The Legend of Zelda-film een mooi voorbeeld vormt van die bredere strategie.

Nintendo's samenwerking met Sony, en daarbij specifiek Sony Pictures, speelt daarin een belangrijke rol. Volgens Pritchard bieden dergelijke samenwerkingen Nintendo de kans om niet alleen bestaande spelers en fans te bereiken, maar juist ook nieuwe doelgroepen. Partnerships met bedrijven als Sony en Sony Pictures worden dan ook een van de spannendste ontwikkelingen voor Nintendo in de komende jaren genoemd.

In het interview benoemt Pritchard dat de Switch 2 zich nog aan het begin van zijn levenscyclus bevindt. Volgens de president en COO zijn er in relatief korte tijd al meerdere sterke games verschenen, zowel van Nintendo als van third-partyontwikkelaars. Daarbij wordt The Legend of Zelda: Ocarina of Time nog even aangestipt. De game verschijnt in november, terwijl op 30 april 2027 de The Legend of Zelda-film volgt. Volgens Pritchard kunnen dergelijke samenwerkingen met bedrijven zoals Sony Pictures Nintendo helpen om zijn ervaringen de komende jaren bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Uiteraard wordt daarbij niet vermeld welke projecten nog meer op de plank liggen.

Zou jij het tof vinden om meer Nintendo-IP's in de bioscoop te zien? En zo ja, welke staat bovenaan jouw lijstje? Laat het weten in de reacties!