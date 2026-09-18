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Nintendo ziet The Legend of Zelda als onderdeel van groter meerjarenplan

Door Rudy Wijnberg
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Nintendo is voornemens om Nintendo-IP's bij een breder publiek te introduceren. Dat zegt Devon Pritchard, president en COO van Nintendo of America, in een interview met Variety. Deze strategie is onderdeel van een breder plan, waarbij wordt vermeld dat de Nintendo Switch 2 zich nog aan het begin van zijn levenscyclus bevindt en het enthousiasme voor The Legend of Zelda: Ocarina of Time en The Legend of Zelda-film een mooi voorbeeld vormt van die bredere strategie.

Nintendo's samenwerking met Sony, en daarbij specifiek Sony Pictures, speelt daarin een belangrijke rol. Volgens Pritchard bieden dergelijke samenwerkingen Nintendo de kans om niet alleen bestaande spelers en fans te bereiken, maar juist ook nieuwe doelgroepen. Partnerships met bedrijven als Sony en Sony Pictures worden dan ook een van de spannendste ontwikkelingen voor Nintendo in de komende jaren genoemd.

The Legend of Zelda Live Action

In het interview benoemt Pritchard dat de Switch 2 zich nog aan het begin van zijn levenscyclus bevindt. Volgens de president en COO zijn er in relatief korte tijd al meerdere sterke games verschenen, zowel van Nintendo als van third-partyontwikkelaars. Daarbij wordt The Legend of Zelda: Ocarina of Time nog even aangestipt. De game verschijnt in november, terwijl op 30 april 2027 de The Legend of Zelda-film volgt. Volgens Pritchard kunnen dergelijke samenwerkingen met bedrijven zoals Sony Pictures Nintendo helpen om zijn ervaringen de komende jaren bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Uiteraard wordt daarbij niet vermeld welke projecten nog meer op de plank liggen.

Zou jij het tof vinden om meer Nintendo-IP's in de bioscoop te zien? En zo ja, welke staat bovenaan jouw lijstje? Laat het weten in de reacties!

Bron: Variety
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2630 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
zojuist

The Rock vindt het wel goed zo. Hopelijk is die film vet en kunnen ze er een epische reeks van maken. Alle ingrediënten hiervoor zijn bij Zelda wel aanwezig.

0
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl13 Meta Builder
1 minuut geleden

"Partnerships met bedrijven als Sony en Sony Pictures worden dan ook een van de spannendste ontwikkelingen voor Nintendo in de komende jaren genoemd."

Wow, stel je voor dat het een keer zo ver komt dat ze samen een console gaan maken.

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Van mij mogen alle tot nu toe uitgekomen Zelda’s tot en met Skyward Sword een remake krijgen inclusief de 2D’s. Het blijven goede en interessante games hoevaak je ze ook gespeeld hebt. Maar een totaal nieuwe omarm ik natuurlijk ook! Ik omarm eigelijk alles wat met Zelda te maken heeft. Het is net de Efteling. Die word je ook nooit zat.

1
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Altijd als Zelda benoemd wordt dan krijg ik weer een warm gevoel van binnen. Heerlijk!

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl11 Commander
2 uur geleden

Als het maar niet ten koste gaat van de games. Ik vond Tears of the Kingdom (in mindere mate storend), Super Mario Wonder, Echoes of Wisdom en ook Donkey Kong Bananza vol zitten met vrijblijvendheden. Wat ik daarmee bedoel is dat het je gemakkelijker gemaakt wordt doordat ze het je mogelijk maken bepaalde puzzels of gameplayelementen via een andere weg dan de 'leukste/spannendste weg' op te lossen.

Voorbeelden: Bij DK Bananza had je ergens een groot platformstuk via zo'n portaal, maar als je die struisvogel had, kon je met een beetje timing over dat hele stuk heen vliegen om de banaan te pakken.

Bij Echoes of Wisdom (die sowieso al super gemakkelijk was) kon je hele leuke dingen verzinnen, maar uiteindelijk kon je gewoon een bed plaatsen en was je er in 90% van de gevallen ook.

Bij Super Mario Wonder hield je de paarse munten zodra je ze aanraakte. Waar je vroeger op zijn minst een checkpoint moest halen nadat je een gouden munt gepakt had, kon je je nu gewoon in de lava storten en een paarse munt pakken. Die hield je gewoon. Dat is misschien net wat anders als de andere voorbeelden, maar toch wel jammer.

Dus breder publiek prima, maar de Nintendo games zijn al niet te uitdagend (vaak precies goed), maar de laatste jaren zie ik een tendens dat ze langzaam simpeler worden. Dus houd daar mee op Nintendo.

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