Gameplaytrailer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake toont eerste beelden
Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct werd de eerste gameplaytrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake onthuld. Check het hier!
Het is een geslaagd feestje geweest voor de Zelda-fans, want er valt genoeg om enthousiast over te raken. Laten we voor nu even stilstaan bij de gameplaytrailer. Voor het eerst zien we de gemonteerde beelden van de aankomende remake in actie. Fans kunnen uiteraard genoeg referenties spotten, maar vergis je niet: er is ook een hoop nieuwigheid te vinden in het beeldmateriaal. Nintendo laat in ieder geval op een passende wijze de grootte van de wereld, de evolutie van de visuals en de verbetering van de gameplay zien in een rappe trailer, waarin iconische eindbazen, geliefde NPC's en meer voorbij komen gesneld. Laat ons vooral jouw favoriete momenten uit de trailer weten!
De releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is bekendgemaakt. De game is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de Nintendo Switch 2.
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Poah, ik was een beetje aan het twijfelen door die teaser met Link die lag te slapen, maar dat blijkt volledig onterecht te zijn geweest. Deze komt op de must-play-lijst!
Nintendo hired that man.
Helemaal hyped! Dit gaat voor mij de eerste Zelda game worden sinds het gameboy tijdperk.
Zin in!
OMFG, dit ziet er toch geweldig uit? Instabuy.
Yeahhhh baby. GTA6 heeft mijn hype van 7 naar 1 gebracht en dit gaat absoluut mijn nummer 1 November game worden. PRE-ORDEREN!!!!!
Pfoe ziet er echt mooi uit! Dat word de Switch 2 onder het stof vandaan halen 😇
Dit ziet er zo goed uit! Ik vraag me alleen af waar en wanneer we de speciale editie kunnen bestellen?
Het ziet er echt heel vet uit! De gameplay lijkt niet veel aan veranderd, maar dat boeit me ook niet zo.