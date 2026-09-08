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gamescom 2026

Gameplaytrailer The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake toont eerste beelden

Door Bram Noteboom
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Tijdens The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct werd de eerste gameplaytrailer van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake onthuld. Check het hier!

Het is een geslaagd feestje geweest voor de Zelda-fans, want er valt genoeg om enthousiast over te raken. Laten we voor nu even stilstaan bij de gameplaytrailer. Voor het eerst zien we de gemonteerde beelden van de aankomende remake in actie. Fans kunnen uiteraard genoeg referenties spotten, maar vergis je niet: er is ook een hoop nieuwigheid te vinden in het beeldmateriaal. Nintendo laat in ieder geval op een passende wijze de grootte van de wereld, de evolutie van de visuals en de verbetering van de gameplay zien in een rappe trailer, waarin iconische eindbazen, geliefde NPC's en meer voorbij komen gesneld. Laat ons vooral jouw favoriete momenten uit de trailer weten!

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De releasedatum van The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake is bekendgemaakt. De game is beschikbaar vanaf 5 november 2026 voor de Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5435 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake
The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Ontwikkelaar

Nintendo

Uitgever

Nintendo

Release

5 november 2026

Platforms

NS2
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Reacties
Avatar Tan-chanNL
Tan-chanNL
lvl4 Reply Goblin
28 minuten geleden

Poah, ik was een beetje aan het twijfelen door die teaser met Link die lag te slapen, maar dat blijkt volledig onterecht te zijn geweest. Deze komt op de must-play-lijst!

0
Avatar Joshzero
Joshzero
lvl9 NPC 2.0
39 minuten geleden

Nintendo hired that man.

1
Avatar Topspin
Topspin
lvl4 Reply Goblin
44 minuten geleden

Helemaal hyped! Dit gaat voor mij de eerste Zelda game worden sinds het gameboy tijdperk.
Zin in!

1
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

OMFG, dit ziet er toch geweldig uit? Instabuy.

1
Avatar Kluut
Kluut
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Yeahhhh baby. GTA6 heeft mijn hype van 7 naar 1 gebracht en dit gaat absoluut mijn nummer 1 November game worden. PRE-ORDEREN!!!!!

1
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Pfoe ziet er echt mooi uit! Dat word de Switch 2 onder het stof vandaan halen 😇

0
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Dit ziet er zo goed uit! Ik vraag me alleen af waar en wanneer we de speciale editie kunnen bestellen?

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl12 Clout Farmer
1 uur geleden

Het ziet er echt heel vet uit! De gameplay lijkt niet veel aan veranderd, maar dat boeit me ook niet zo.

0
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