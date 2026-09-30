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Map in GTA 6 is dubbel zo groot als die van voorganger GTA V

Door Rudy Wijnberg
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Zijn we het GTA 6-nieuws al zat? Nou, nog eentje dan! In de veertien pagina's tellende preview van Game Informer komt namelijk naar voren dat de map in GTA 6 dubbel zo groot wordt als die van voorganger GTA V. Een map van dergelijke proporties is opgedeeld in diverse gebieden en de game is voorzien van een fasttravelmechanisme.

Map Grand Theft Auto 6

Naast het nieuws dat GTA 6 een dynamisch weersysteem met orkanen kent, komt uit het artikel van GI ook naar voren dat de map in Grand Theft Auto 6 gigantisch gaat worden. Het fictieve Florida van GTA 6 moet het helaas doen zonder een aantal iconische locaties, maar zit gelukkig wel boordevol kleine details om te ontdekken. Dat geeft Aaron Garbut, Co-Studio Head bij Rockstar North, aan tijdens het interview. Zo zegt Garbut:

“This new world is different. We obsessed about every part – the rooftops, the alleys, the internals and everything in between to the point we hit a critical mass with the numbers of our interiors, and you start to feel the buildings are more real inside and out. This world is a cohesive whole with the density of content and a hand-crafted quality to every bit.”

Hoewel de map in GTA V al aardig groot was, gooit dit nieuwe deel daar dus een schepje bovenop. Dat vereist echter wel de nodige indeling. Leonida is dan ook opgedeeld in zes unieke regio's, ieder voorzien van een eigen klimaat, flora en fauna. Zo reizen we in de game af naar Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn en Mount Kalaga National Park. Wil je meer lezen over deze locaties? Check dan nu ons overzicht met alles wat je moet weten over de locaties in GTA 6!

Map Grand Theft Auto 61

Geen zin om te rijden? Fast travel mogelijk in GTA 6

Fast travel is natuurlijk al een flinke tijd mogelijk in de Grand Theft Auto-serie. Spring in een taxi en kom razendsnel aan op je bestemming. Het fast travelsysteem in GTA 6 werkt echter net iets anders. Reguliere taxi's verdwijnen immers langzaamaan uit het straatbeeld en worden vervangen door zogeheten 'ride shares', een dienst waarmee je vervoer letterlijk met anderen deelt.

Grand Theft Auto 6 wil een reflectie van de huidige samenleving bieden en dus bevat de game ook een rideshare-optie. Hierdoor delen we letterlijk een ritje met NPC's. Dat kan resulteren in grappige situaties, unieke dialogen en wellicht wat leuke zijactiviteiten.

Map Grand Theft Auto 62

Is de release van GTA 6 voor jou een reden om vrij te nemen, of wacht je voor aanschaf wellicht eerst de patches en reviews af? Lang wachten op de game is gelukkig niet nodig. GTA 6 verschijnt namelijk op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series.

Bron: Game Informer
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2690 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Enge-Heks
Enge-Heks
lvl8 Achievement Hunter
2 uur geleden

Nog flink groter dan zelfs als crimson desert 😱

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