The Last of Us seizoen 3 voegt bekende namen toe aan de cast
Momenteel wordt er gewerkt aan een derde (en misschien laatste) seizoen van de The Last of Us-serie, die de rest van het verhaal van de tweede game naar het kleine scherm zal brengen. De cast van dat seizoen is nu uitgebreid met enkele grote namen.
Het gaat hier om legende John Goodman (The Big Lebowski), Laura Bailey en Ian Alexander. Wacht eens, komen die twee laatste namen je bekend voor? Wel, dat kan: beiden speelden namelijk al eerder een rol in The Last of Us, maar dan in de tweede game. Laura Bailey speelde toen Abby en Ian Alexander was Lev. Die rollen zijn inmiddels al 'bezet' in de reeks, dus zullen ze nu andere personages krijgen: Bailey vertolkt Elizabeth en Alexander speelt Paco (allen nieuwe personages die niet in de game voorkwamen). John Goodman neemt dan de rol op zich van Joey, ook een nieuw personage.
The Last of Us seizoen 3 zal ergens in 2027 uitgezonden worden.
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Leuk dat ze ook naar de live action serie gaan. Dus kom maar op met The Last of Us seizoen 3. De serie is tot nu toe een uitstekende (her)vertelling van de 2 games.
Bella Ramsey is perfect gecast als Ellie. Vind het geweldig dat een non-binair persoon deze hoofdrol speelt 🏳️🌈 🩷
Laura Bailey is dus de stemactrice waarvan haar ongeboren kind met de dood bedreigd werd door een stel zieke figuren bang waren voor mensen die anders zijn
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