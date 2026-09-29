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The Last of Us seizoen 3 voegt bekende namen toe aan de cast

Door Simon Verbeke
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Momenteel wordt er gewerkt aan een derde (en misschien laatste) seizoen van de The Last of Us-serie, die de rest van het verhaal van de tweede game naar het kleine scherm zal brengen. De cast van dat seizoen is nu uitgebreid met enkele grote namen.

Het gaat hier om legende John Goodman (The Big Lebowski), Laura Bailey en Ian Alexander. Wacht eens, komen die twee laatste namen je bekend voor? Wel, dat kan: beiden speelden namelijk al eerder een rol in The Last of Us, maar dan in de tweede game. Laura Bailey speelde toen Abby en Ian Alexander was Lev. Die rollen zijn inmiddels al 'bezet' in de reeks, dus zullen ze nu andere personages krijgen: Bailey vertolkt Elizabeth en Alexander speelt Paco (allen nieuwe personages die niet in de game voorkwamen). John Goodman neemt dan de rol op zich van Joey, ook een nieuw personage.

The last of us part 2 abby

The Last of Us seizoen 3 zal ergens in 2027 uitgezonden worden.

Bron: Deadline
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 20 reviews 361 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot The Last of Us Part 2
Winnaar
The Last of Us Part 2

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

Naughty Dog

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

19 juni 2020

Platforms

PC
PS4
PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
9 minuten geleden

Goede cast!
Laat maar komen.

0
Avatar TheGa(y)mer
TheGa(y)mer
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Leuk dat ze ook naar de live action serie gaan. Dus kom maar op met The Last of Us seizoen 3. De serie is tot nu toe een uitstekende (her)vertelling van de 2 games.
Bella Ramsey is perfect gecast als Ellie. Vind het geweldig dat een non-binair persoon deze hoofdrol speelt 🏳️‍🌈 🩷

2
Avatar Mark
Mark
lvl9 NPC 2.0
1 uur geleden

Was al na 1 seizoen afgehaakt. Er zijn zulke verkeerde keuzes in de casting gemaakt. Ik kon er niet naar kijken. Probeerde nog aan seizoen 2 te beginnen maar het was echt vreselijk

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden

Laura Bailey is dus de stemactrice waarvan haar ongeboren kind met de dood bedreigd werd door een stel zieke figuren bang waren voor mensen die anders zijn

1
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
1 uur geleden

Lekker hoor! Kijk uit naar seizoen 3 van deze erg sterke serie. Jammer dat het nog zo lang duurt.

0
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