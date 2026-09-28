Handholding in Marvel's Wolverine nu volledig uit te zetten

Marvel's Wolverine is voorzien van een nieuwe patch. De game wordt bekritiseerd om de extreme handholding, maar Insomniac Games heeft het nu mogelijk gemaakt om onderdelen zoals het reukspoor, de ping van Material Crates en wortels naar Nightmare Doors uit te schakelen.

Hate it or love it, er is nogal wat te doen omtrent Marvel's Wolverine. De PlayStation 5-exclusive is door ons in de Marvel's Wolverine-review met een 4,5 beoordeeld, maar anderen bekritiseren de game vanwege de extreme handholding. Ergens terecht, maar spelers die daar niet op zitten te wachten, zijn nu in staat om met drie schuifjes de assistentie te elimineren. Het gaat hierbij om het uitzetten van de reuksporen naar Whiskey Bottles, audiopings voor Material Crates en de boomwortels naar Nightmare Doors.

Overigens is het niet zo dat de reuksporen dankzij update 1.001.006 totaal verdwijnen. Het verhaal speelt namelijk in op Wolverines reukvermogen, waardoor hij sporen van NPC's kan waarnemen. Deze blijven vooralsnog gewoon bestaan, maar zijn in een eerdere patch al minder prominent aanwezig gemaakt.

Is dit voor jou een reden om Marvel's Wolverine toch in huis te halen? Laat het weten in de reacties!