Handholding in Marvel's Wolverine nu volledig uit te zetten
Marvel's Wolverine is voorzien van een nieuwe patch. De game wordt bekritiseerd om de extreme handholding, maar Insomniac Games heeft het nu mogelijk gemaakt om onderdelen zoals het reukspoor, de ping van Material Crates en wortels naar Nightmare Doors uit te schakelen.
Hate it or love it, er is nogal wat te doen omtrent Marvel's Wolverine. De PlayStation 5-exclusive is door ons in de Marvel's Wolverine-review met een 4,5 beoordeeld, maar anderen bekritiseren de game vanwege de extreme handholding. Ergens terecht, maar spelers die daar niet op zitten te wachten, zijn nu in staat om met drie schuifjes de assistentie te elimineren. Het gaat hierbij om het uitzetten van de reuksporen naar Whiskey Bottles, audiopings voor Material Crates en de boomwortels naar Nightmare Doors.
Overigens is het niet zo dat de reuksporen dankzij update 1.001.006 totaal verdwijnen. Het verhaal speelt namelijk in op Wolverines reukvermogen, waardoor hij sporen van NPC's kan waarnemen. Deze blijven vooralsnog gewoon bestaan, maar zijn in een eerdere patch al minder prominent aanwezig gemaakt.
Is dit voor jou een reden om Marvel's Wolverine toch in huis te halen? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik had er eigenlijk geen probleem mee. Weet je wat echt jammer is. Het verhaal, inclusief de nachtmerrie deuren missies, is gewoon te kort. Konden ze niet doorgaan met die andere grote zeer bekende X-Men villian die tegenover Sabretooth staat. Insomniac geeft slechts een tease van deze supervillian.
Hier maakt iemand in 24 uur een Wolverine veldje.
https://youtu.be/z-s-R-qFpoY?is=Wp9U7rl-01n9aN0f
5 of 6 jaar in ontwikkeling voor 300miljoen+ dollar.
Gewoon beschamend slecht.
Vind het raar dat deze dingen standaard aan staan, normaal zijn dat toch toegankelijkheidsopties die je zelf moet aanvinken?
Wil deze nog wel gaan halen, zie hem nu al overal afgeprijsd worden. Nog even wachten en dan voor zachter prijsje oppikken, dan zijn waarschijnlijk ook alle patches wel uit. Win win 🏆
Ik zag een filmpje van een motor scene van deze game, waar ze de controller neerzetten en dan zie je dat je niets hoeft te doen om het level te halen. Boeven auto's die automatisch ontploffen, schade die de speler oploopt geneesd voordat de genadeklap kan komen. Botst tegen elke railing maar maakt geen drol uit. Zou je dan nu toch kunnen faalen op dat stuk?
Dat is het probleem in mijn ogen niet. Het hele probleem van deze game vind ik. Dat je eigenlijk vrij weinig anders aan het doen bent in deze game dan zelf uitziende vijanden in elkaar aan het meppen. Insonmiac weet op zich qua grafisch pracht geweldig werelden en verhalen te creëren alleen het weet nu al 3 maar met Spiderman 1 erbij 4x niets meer te verzinnen qua gameplay dan zelfde uitziende vijanden in de pan hakken wat quick time events en wat klimmen en klauteren. Dan zit er een patroon in. En vraag ik mij af. Of ze voor een eventuele nieuwe Marvel game wel iets anders weten te verzinnen.
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