Dit zit in Total War: Warhammer III Lords of the End Times

Blijkbaar heerst er nog flinke onduidelijkheid over de Total War: Warhammer III Lords of the End Times-DLC. Gelukkig heeft SEGA het antwoord klaarliggen, want in onderstaande trailer ontdekken we wat de DLC zoal te bieden heeft.

Kies je eigen pad van dood en verderf in Total War: Warhammer III Lords of the End Times. Door de bundel in huis te halen, krijg je direct toegang tot de Immortal Empires-campagne, waardoor je de Total War: Warhammer III-basegame niet hoeft te bezitten. Daarnaast bevat de uitbreiding vier nieuwe Legendary Lords, gebaseerd op het einde der tijden, oftewel de Apocalyps. Zo kunnen we het leven uit de wereld zuigen als Nagash, corruptie verspreiden met Glottkin, plannetjes smeden met Thanquol en The Empire nieuw leven inblazen met Ulric.

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De bundel verschaft je voor €30,56 toegang tot de vier eerdergenoemde Lords, acht Legendary Heroes, vijf Lords en Heroes, 23 nieuwe eenheden en twaalf Regiments of Unknown. Mocht je geen interesse hebben in alle vier de Lords, dan zijn deze ook afzonderlijk verkrijgbaar. Deze kosten €8,99 per stuk.

Total War: Warhammer III Lords of the End Times is nu verkrijgbaar voor pc.