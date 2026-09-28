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Dit zit in Total War: Warhammer III Lords of the End Times

Door Rudy Wijnberg
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Blijkbaar heerst er nog flinke onduidelijkheid over de Total War: Warhammer III Lords of the End Times-DLC. Gelukkig heeft SEGA het antwoord klaarliggen, want in onderstaande trailer ontdekken we wat de DLC zoal te bieden heeft.

Kies je eigen pad van dood en verderf in Total War: Warhammer III Lords of the End Times. Door de bundel in huis te halen, krijg je direct toegang tot de Immortal Empires-campagne, waardoor je de Total War: Warhammer III-basegame niet hoeft te bezitten. Daarnaast bevat de uitbreiding vier nieuwe Legendary Lords, gebaseerd op het einde der tijden, oftewel de Apocalyps. Zo kunnen we het leven uit de wereld zuigen als Nagash, corruptie verspreiden met Glottkin, plannetjes smeden met Thanquol en The Empire nieuw leven inblazen met Ulric.

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De bundel verschaft je voor €30,56 toegang tot de vier eerdergenoemde Lords, acht Legendary Heroes, vijf Lords en Heroes, 23 nieuwe eenheden en twaalf Regiments of Unknown. Mocht je geen interesse hebben in alle vier de Lords, dan zijn deze ook afzonderlijk verkrijgbaar. Deze kosten €8,99 per stuk.

Total War: Warhammer III Lords of the End Times is nu verkrijgbaar voor pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 352 reviews 2676 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Total War: Warhammer III
Total War: Warhammer III

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Creative Assembly

Uitgever

SEGA

Release

17 februari 2022

Platforms

PC
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