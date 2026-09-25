Journalist Tom Henderson van Insider Gaming is bezig met het schrijven van een boek over geannuleerde videogames. Eén van die geannuleerde projecten zou een Zelda-game zijn die werd ontwikkeld door Ubisoft, maar waar Nintendo de stekker uit heeft getrokken.

Met de Mario + Rabbids-games hebben Nintendo en Ubisoft al een aantal succesvolle samenwerkingen op hun naam staan, maar niet ieder project die zij samen zijn aangegaan heeft het zo ver geschopt. Zo zou Ubisoft naar verluid hebben gewerkt aan een project met de werktitel Goliath. In eerste instantie werd dit idee door Ubisoft aan Nintendo gepitcht als een Zelda spin-off met een gloednieuwe protagonist in de hoofdrol, maar op verzoek van Nintendo zou dit zijn aangepast en werd de slechterik Ganondorf het speelbare personage.

Dit zou zich allemaal hebben afgespeeld net na de release van Mario + Rabbids Sparks of Hope. Hoewel de game niet al te best werd verkocht waren zowel Nintendo als Ubisoft wel tevreden met hoe de game werd ontvangen en zagen zij ook potentie in de verkoopcijfers op de lange termijn. Dit bood dus een goede basis voor een verdere samenwerking, maar Ubisoft Milan had de ambitie om naast de Mario + Rabbids-games ook andere games voor Nintendo te maken.

Onder leiding van Davide Soliani had Ubisoft Milan een prototype gemaakt voor de Zelda spin-off, maar Nintendo was niet tevreden over het resultaat en besloot het project te annuleren. De reden voor deze beslissing werd echter nooit helemaal duidelijk. Na de annulering werd voorgesteld dat Ubisoft Milan dan zou gaan werken aan andere Nintendo IP's. Het zou daarbij gaan om Star Fox of een nieuwe game in het Mario-universum, maar voordat die geruchten echt vorm konden krijgen werd de samenwerking tussen Ubisoft en Nintendo steeds minder.

Na het annuleren van de Zelda-spin-off werd Ubisoft Milan opgesplitst in twee teams om te gaan werken aan projecten uit het portfolio van Ubisoft zelf en werden een aantal ontwikkelaars niet aan een project gekoppeld. Een deel van het team zou werken aan Beyond Good & Evil 2. Door de splitsing besloten een aantal mensen van Ubisoft Milan op te stappen en hun eigen studio op te richten. Davide Soliani, Cristina Nava en Gian Marco Zana vertrokken in juli 2024 bij Ubisoft Milan en begonnen de studio Day 4 Night, waarmee ze op dit moment werken aan hun eerste game Bradley the Badger. In de tussentijd zijn er ook een aantal andere ontwikkelaars overgestapt van Ubisoft Milan naar Day 4 Night.

Zelda-fans hoeven overigens niet lang te wachten op een game uit de franchise, want in november van dit jaar verschijnt The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake.