Gerucht: Nintendo heeft door Ubisoft ontwikkelde Zelda-game geannuleerd
Journalist Tom Henderson van Insider Gaming is bezig met het schrijven van een boek over geannuleerde videogames. Eén van die geannuleerde projecten zou een Zelda-game zijn die werd ontwikkeld door Ubisoft, maar waar Nintendo de stekker uit heeft getrokken.
Met de Mario + Rabbids-games hebben Nintendo en Ubisoft al een aantal succesvolle samenwerkingen op hun naam staan, maar niet ieder project die zij samen zijn aangegaan heeft het zo ver geschopt. Zo zou Ubisoft naar verluid hebben gewerkt aan een project met de werktitel Goliath. In eerste instantie werd dit idee door Ubisoft aan Nintendo gepitcht als een Zelda spin-off met een gloednieuwe protagonist in de hoofdrol, maar op verzoek van Nintendo zou dit zijn aangepast en werd de slechterik Ganondorf het speelbare personage.
Dit zou zich allemaal hebben afgespeeld net na de release van Mario + Rabbids Sparks of Hope. Hoewel de game niet al te best werd verkocht waren zowel Nintendo als Ubisoft wel tevreden met hoe de game werd ontvangen en zagen zij ook potentie in de verkoopcijfers op de lange termijn. Dit bood dus een goede basis voor een verdere samenwerking, maar Ubisoft Milan had de ambitie om naast de Mario + Rabbids-games ook andere games voor Nintendo te maken.
Onder leiding van Davide Soliani had Ubisoft Milan een prototype gemaakt voor de Zelda spin-off, maar Nintendo was niet tevreden over het resultaat en besloot het project te annuleren. De reden voor deze beslissing werd echter nooit helemaal duidelijk. Na de annulering werd voorgesteld dat Ubisoft Milan dan zou gaan werken aan andere Nintendo IP's. Het zou daarbij gaan om Star Fox of een nieuwe game in het Mario-universum, maar voordat die geruchten echt vorm konden krijgen werd de samenwerking tussen Ubisoft en Nintendo steeds minder.
Na het annuleren van de Zelda-spin-off werd Ubisoft Milan opgesplitst in twee teams om te gaan werken aan projecten uit het portfolio van Ubisoft zelf en werden een aantal ontwikkelaars niet aan een project gekoppeld. Een deel van het team zou werken aan Beyond Good & Evil 2. Door de splitsing besloten een aantal mensen van Ubisoft Milan op te stappen en hun eigen studio op te richten. Davide Soliani, Cristina Nava en Gian Marco Zana vertrokken in juli 2024 bij Ubisoft Milan en begonnen de studio Day 4 Night, waarmee ze op dit moment werken aan hun eerste game Bradley the Badger. In de tussentijd zijn er ook een aantal andere ontwikkelaars overgestapt van Ubisoft Milan naar Day 4 Night.
Zelda-fans hoeven overigens niet lang te wachten op een game uit de franchise, want in november van dit jaar verschijnt The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
-
Nieuws
Embark Studios werkt aan PvE modus voor ARC Raiders
Binnenkort kun je ARC Raiders ook tijdelijk in PvE-modus spelen. Embark Studios test dit en zal op basis van de feedback bepalen wat ze ermee doen.0 reacties
-
Nieuws
Mars Attracts stapt uit Early Access en is nu beschikbaar in 1.0
Mars Attracts, de park builder die zich afspeelt in hetzelfde universum als Mars Attacks, is uit de Early Access gestapt en biedt nu de 1.0-versie aan.0 reacties
-
Trailer
Oktober-release maakt Curse of Resthaven perfect voor Halloween
Zoek je nog naar nieuwe games om je Halloween-selectie mee te vullen? Maak dan hier kennis met de verhalende horror-roguelite Curse of Resthaven.0 reacties
-
Nieuws
Starfield 2 gaat nooit gebeuren, aldus ex-ontwikkelaar
Kurt Kuhlmann, voormalig 'lead systems designer' van Starfield, heeft in een interview met FRVR aangegeven dat een vervolg niet gaat uitkomen.1 reactie
Jammer, een game met Ganondorf in de hoofdrol zou ik heel vet vinden.
Ze hebben geleerd van de CDi games.
Kansen geven prima. Pitches ook prima maar als het niet is wat ze willen is het niet wat ze willen.
Dan beter ook niet doorgaan en beide bedrijven een misser laten maken.
Van Zelda hangt meer af voor Nintendo dan voor Ubisoft. Dus logisch dat ze kritisch zijn
Wel jammer. Het concept om Ganondorf te mogen spelen lijkt me een leuke spin-off.
Hoe is hij zo geworden. Wat is zijn leven precies geweest en zo. Kan leuke lore zijn.
Maar goed het is het niet dus helaas.
Klinkt als een game die potentieel leuk had kunnen zijn.
Vraag mij wel af waarom Nintendo eiste dat Ganondorf de protagonist van de game zou worden inplaats van een nieuw origineel personage.