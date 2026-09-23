State of Decay-dev Undead Labs verliest groot deel van personeel

Vrijheid komt altijd met een prijs. Undead Labs, de ontwikkelaar achter State of Decay, gaat onafhankelijk verder, maar verliest hierbij een hoop personeel.

Dat men onafhankelijk verder ging, was natuurlijk al bekend na de aankondiging van de zogeheten 'XBOX-reset'. Gisteren is deel twee van deze reorganisatie en ontslagronde doorgezet en dat heeft grote gevolgen voor Undead Labs. Om te beginnen hebben ze een andere uitgever gevonden die State of Decay 3 met hen wil publiceren. De survivalgame komt volgend jaar te verschijnen én blijft een Day One-release voor Game Pass. Eind goed, al goed? Dat dan weer net niet. Wegens de omstandigheden wordt Undead Labs geforceerd om een 'significant deel van het personeelsbestand' te ontslaan. Ze worden 'exceptioneel getalenteerde' ontwikkelaars genoemd en men hoopt dan ook dat andere bedrijven ze snel nieuwe kansen kunnen bieden.

We houden de ontwikkelingen in de gaten.