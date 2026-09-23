Middle-earth: Shadow Bundle brengt beide games naar Switch 2

Zowel Middle-earth: Shadow of Mordor als Middle-earth: Shadow of War worden onderdeel van de Middle-earth: Shadow Bundle. Hiermee maakt de reeks het debuut op de Nintendo Switch 2-console.

Het is de welbekende 'remaster'-ontwikkelaar Apsyr die de verantwoordelijkheid krijgt om Middle-earth: Shadow of Mordor en Middle-earth: Shadow of War naar het nieuwe platform te loodsen. Als we het hebben over de beste Lord of the Rings-games, dan hoort dit tweetal thuis in de conversatie. Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition is onderdeel van het pakketje, wat dus betekent dat spelers alle reeds verschenen DLC erbij krijgen. Middle-earth: Shadow of War: Definitive Edition biedt een vergelijkbare situatie. Ben jij klaar om weer jezelf te verliezen in het Nemesis-systeem, maar dan on-the-go? Je hoeft niet lang meer te wachten.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Middle-earth: Shadow Bundle is verkrijgbaar vanaf 30 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. Momenteel loopt er een pre-order korting van 50 procent.