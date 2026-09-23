Middle-earth: Shadow Bundle brengt beide games naar Switch 2
Zowel Middle-earth: Shadow of Mordor als Middle-earth: Shadow of War worden onderdeel van de Middle-earth: Shadow Bundle. Hiermee maakt de reeks het debuut op de Nintendo Switch 2-console.
Het is de welbekende 'remaster'-ontwikkelaar Apsyr die de verantwoordelijkheid krijgt om Middle-earth: Shadow of Mordor en Middle-earth: Shadow of War naar het nieuwe platform te loodsen. Als we het hebben over de beste Lord of the Rings-games, dan hoort dit tweetal thuis in de conversatie. Middle-earth: Shadow of Mordor: Game of the Year Edition is onderdeel van het pakketje, wat dus betekent dat spelers alle reeds verschenen DLC erbij krijgen. Middle-earth: Shadow of War: Definitive Edition biedt een vergelijkbare situatie. Ben jij klaar om weer jezelf te verliezen in het Nemesis-systeem, maar dan on-the-go? Je hoeft niet lang meer te wachten.
Middle-earth: Shadow Bundle is verkrijgbaar vanaf 30 september 2026 voor de Nintendo Switch 2. Momenteel loopt er een pre-order korting van 50 procent.
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Nieuws
Shadow of Mordor Nemesis-systeem voorlopig achter slot en grendel
Het bejubelde Nemesis-systeem uit Middle-earth: Shadow of Mordor en Shadow of War blijft voorlopig verloren in de eeuwige rechtelijke strijd om patenten.0 reacties
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Livestream
Livestream: Huub gaat verder met de Shadow of Mordor-stream vanaf 20:00
Kom vanaf 20:00 kijken naar de Shadow of Mordor-stream vanaf 20:00.
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Livestream
Livestream: Huub gaat verder met Shadow of Modor vanaf 20:00
Kom vanaf 20:00 kijken naar de Shadow of Mordor-stream van Huub!
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Livestream
Livestream: Huub vervolgt zijn Shadow of Mordor-avontuur vanaf 20:00
Kom kijken naar Huub's laatste stream van Middle Earth: Shadow of Mordor.
Heb beide games een paar weken geleden voor een paar euro gekocht voor de PS4.
Als ik had geweten dat ze voor de Switch 2 uit kwamen had ik dat misschien niet gedaan…
Nemesis systeem vond ik zo goed.
Ziet er tof uit! Nog nooit gespeeld, maar deze gaat er wel komen denk ik.
Moet shadow of war nog steeds ff uitspelen, ben echt bij de finish streep gestopt (Goede gameplay, bagger verhaal moet ik eerlijk zeggen, vooral heel WEINIG verhaal wat niet een tutorial is, je kan bijna in 1 zin het hele verhaal beschrijven)
Mooi om te zien dat nieuwe spelers kunnen ontdekken hoe extreem fantastisch het Nemesis System is
Oke wat een onverwachte aankondiging! Hopelijk binnenkort eens een nieuw deel of een nieuwe game met dat geweldige nemesis systeem. Ik dacht toen echt dit gaat gaming veranderen de toekomstige Assassin’s Creed games bijvoorbeeld. Die gaan hier zoveel beter van worden. En door zo'n patent dat ze gewoon op de plank laten liggen krijgen we nu helemaal niks. Doodzonde, doe er wat mee!