Rayman Legends Retold ontvangt uitgebreide 'Game Overview Trailer'
Ubisoft gaat er even goed voor zitten en presenteert de 'Game Overview Trailer' van Rayman Legends Retold. Check hier de remake in actie!
Zoals de naam al doet vermoeden zorgt de 'Game Overview Trailer' ervoor dat spelers een compleet beeld krijgen bij Rayman Legends Retold. De actievolle platformer brengt iconische levels terug, maar introduceert verder ook cinematische cutscenes, nieuwe 3D-levels, een geheel nieuwe regio om te verkennen en nog veel meer. Je kan dit in je eentje doen, of je kan gebruiken maken van de lokale én online multiplayer-opties. Mocht je meer van de gameplay, het verhaal en de chaos willen meekrijgen, neem dan vooral de tijd om de onderstaande beelden goed uit te pluizen. Blijf vooral tot het einde kijken, want dan krijg je meteen meer mee van de customization, de musical-levels en natuurlijk de extra sportieve gamemodus: Kung Foot.
Rayman Legends Retold is recent uitgesteld. De platformer is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc en consoles.
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Ziet er leuk uit en goed dat ze nieuwe dingen toevoegen, zal deze niet bij release halen aangezien ik dan vast nog bezig ben met Ocarina en GTA6. Zie dat Black Flag Resynced al voor 46 euro te vinden is dus een paar maandjes wachten kan geen kwaad.
Goeie trailer zeg! Zin in deze game!
Hebben jullie de game niet mogen checken?
Ubisoft is laatste 2 jaar echt heel goed bezig. Jammer dat we nog even op deze game moeten wachten.
Erg veel zin om deze game te spelen.
Overigens even off-topic Shadow of Modor en Shadow of War verschijnen eind deze maand op de Switch 2.
Ik vind Ubisoft al jaren heel slecht bezig, maar met Rayman herpakken ze zich wel goed. Die remake schijnt goed te zijn (maar ik heb er geen interesse in) en deze ziet er ook prima uit. En hier heb ik wél interesse in, maar wel tegen een budgetprijsje.
Blijven leuke games om te spelen ( voor mij alleen de 2D games dan). Wel jammer dat ie is uitgesteld… Nu wel meer tijd voor andere toppers in oktober! 🤪