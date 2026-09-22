Ubisoft gaat er even goed voor zitten en presenteert de 'Game Overview Trailer' van Rayman Legends Retold. Check hier de remake in actie!

Zoals de naam al doet vermoeden zorgt de 'Game Overview Trailer' ervoor dat spelers een compleet beeld krijgen bij Rayman Legends Retold. De actievolle platformer brengt iconische levels terug, maar introduceert verder ook cinematische cutscenes, nieuwe 3D-levels, een geheel nieuwe regio om te verkennen en nog veel meer. Je kan dit in je eentje doen, of je kan gebruiken maken van de lokale én online multiplayer-opties. Mocht je meer van de gameplay, het verhaal en de chaos willen meekrijgen, neem dan vooral de tijd om de onderstaande beelden goed uit te pluizen. Blijf vooral tot het einde kijken, want dan krijg je meteen meer mee van de customization, de musical-levels en natuurlijk de extra sportieve gamemodus: Kung Foot.

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Rayman Legends Retold is recent uitgesteld. De platformer is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc en consoles.