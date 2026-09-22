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Rayman Legends Retold ontvangt uitgebreide 'Game Overview Trailer'

Door Bram Noteboom
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Ubisoft gaat er even goed voor zitten en presenteert de 'Game Overview Trailer' van Rayman Legends Retold. Check hier de remake in actie!

Zoals de naam al doet vermoeden zorgt de 'Game Overview Trailer' ervoor dat spelers een compleet beeld krijgen bij Rayman Legends Retold. De actievolle platformer brengt iconische levels terug, maar introduceert verder ook cinematische cutscenes, nieuwe 3D-levels, een geheel nieuwe regio om te verkennen en nog veel meer. Je kan dit in je eentje doen, of je kan gebruiken maken van de lokale én online multiplayer-opties. Mocht je meer van de gameplay, het verhaal en de chaos willen meekrijgen, neem dan vooral de tijd om de onderstaande beelden goed uit te pluizen. Blijf vooral tot het einde kijken, want dan krijg je meteen meer mee van de customization, de musical-levels en natuurlijk de extra sportieve gamemodus: Kung Foot.

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Rayman Legends Retold is recent uitgesteld. De platformer is beschikbaar vanaf 3 december 2026 voor de pc en consoles.

Bron: Ubisoft
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5540 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

3 december 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Press_X_Somewhere
Press_X_Somewhere
lvl10 Deel van het meubilair
19 minuten geleden

Ziet er leuk uit en goed dat ze nieuwe dingen toevoegen, zal deze niet bij release halen aangezien ik dan vast nog bezig ben met Ocarina en GTA6. Zie dat Black Flag Resynced al voor 46 euro te vinden is dus een paar maandjes wachten kan geen kwaad.

0
Avatar MooiMan
MooiMan
lvl15 Community Veteraan
31 minuten geleden

Goeie trailer zeg! Zin in deze game!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl18 Mythic Member
56 minuten geleden

Hebben jullie de game niet mogen checken?

0
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Ubisoft is laatste 2 jaar echt heel goed bezig. Jammer dat we nog even op deze game moeten wachten.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Erg veel zin om deze game te spelen.

Overigens even off-topic Shadow of Modor en Shadow of War verschijnen eind deze maand op de Switch 2.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Ik vind Ubisoft al jaren heel slecht bezig, maar met Rayman herpakken ze zich wel goed. Die remake schijnt goed te zijn (maar ik heb er geen interesse in) en deze ziet er ook prima uit. En hier heb ik wél interesse in, maar wel tegen een budgetprijsje.

0
Avatar JustB
JustB
lvl6 Combo Juggler
2 uur geleden

Blijven leuke games om te spelen ( voor mij alleen de 2D games dan). Wel jammer dat ie is uitgesteld… Nu wel meer tijd voor andere toppers in oktober! 🤪

0
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