Rayman Legends Retold maakt muzikale Nintendo Direct-entree

Can't touch this! De vrolijke platformer maakt een opkomst tijdens de Nintendo Direct van juni 2026 en we zien nieuwe muzikale levels.

Ben je bekend met M.C. Hammer? Geniet je van die swingende beats met ruige teksten? Dan kan je vast genieten van het feit dat 'U Can't Touch This' een van de nieuwe nummers is waar een volledig level omheen is gebouwd. Ja, het was een korte, maar fijne trailer van onze Ubisoft-mascotte. Rayman Legends Retold is een remake van de originele platformer, maar naast het opnieuw invullen van de levels en visuals, komt deze heruitgave met fonkelnieuwe content.

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Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.