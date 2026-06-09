Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Rayman Legends Retold maakt muzikale Nintendo Direct-entree

Door Bram Noteboom

Can't touch this! De vrolijke platformer maakt een opkomst tijdens de Nintendo Direct van juni 2026 en we zien nieuwe muzikale levels.

Ben je bekend met M.C. Hammer? Geniet je van die swingende beats met ruige teksten? Dan kan je vast genieten van het feit dat 'U Can't Touch This' een van de nieuwe nummers is waar een volledig level omheen is gebouwd. Ja, het was een korte, maar fijne trailer van onze Ubisoft-mascotte. Rayman Legends Retold is een remake van de originele platformer, maar naast het opnieuw invullen van de levels en visuals, komt deze heruitgave met fonkelnieuwe content.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Rayman Legends Retold is beschikbaar vanaf 1 oktober 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo Direct
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Rayman Legends: Retold
Rayman Legends: Retold

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

1 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord