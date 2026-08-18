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Check hier gameplay van Elden Ring op de Nintendo Switch 2

Door Bram Noteboom
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Benieuwd hoe Elden Ring Tarnished Edition op de Nintendo Switch 2 draait? Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer en vel zelf een oordeel!

De Nintendo Switch 2-spelers hebben er even op moeten wachten, maar hun geduld wordt eindelijk beloond. Elden Ring Tarnished Edition komt op 28 augustus 2026 te verschijnen op de Nintendo Switch 2 en middels een nieuwe trailer zien spelers alvast hoe dat eruit moet komen te zien. Het moge duidelijk zijn dat Bandai Namco en FromSoftware de nodige uren hebben gestoken in de optimalisatie van de actie-RPG; mits we het onderstaande beeldmateriaal mogen geloven. De visuals zijn scherp en de framerate lijkt in orde. Verder is dient de trailer als de uitstekende kennismaking met de game, mocht je nog niet bekend zijn met de vele mechanics die Elden Ring rijk is.

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Elden Ring en diens expansie Shadow of the Erdtree zijn al een tijdje verkrijgbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.

Bron: Nintendo
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5326 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Elden Ring
Winnaar
Elden Ring

Reviewscore

5/5

Ontwikkelaar

FromSoftware

Uitgever

Bandai Namco

Release

25 februari 2022

Platforms

PC
PS4
XONE
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
11 uur geleden

Wel serieus aan zitten denken om deze aan te schaffen, maar ik trek deze game gewoon niet. Mij veel te moeilijk.

Ziet er trouwens goed uit voor een Switch port. Benieuwd of je geen framedrops e.d. hebt. Dat laten ze echt niet zien in zo’n trailer.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
13 uur geleden

Ik hoorde dat het al een heel stuk beter draaide dan vorig jaar. Ben benieuwd wat ze ervan vinden.

Zelf geen game voor mij helaas. Hoe vet het er ook uitziet.

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