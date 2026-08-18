Check hier gameplay van Elden Ring op de Nintendo Switch 2
Benieuwd hoe Elden Ring Tarnished Edition op de Nintendo Switch 2 draait? Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer en vel zelf een oordeel!
De Nintendo Switch 2-spelers hebben er even op moeten wachten, maar hun geduld wordt eindelijk beloond. Elden Ring Tarnished Edition komt op 28 augustus 2026 te verschijnen op de Nintendo Switch 2 en middels een nieuwe trailer zien spelers alvast hoe dat eruit moet komen te zien. Het moge duidelijk zijn dat Bandai Namco en FromSoftware de nodige uren hebben gestoken in de optimalisatie van de actie-RPG; mits we het onderstaande beeldmateriaal mogen geloven. De visuals zijn scherp en de framerate lijkt in orde. Verder is dient de trailer als de uitstekende kennismaking met de game, mocht je nog niet bekend zijn met de vele mechanics die Elden Ring rijk is.
Elden Ring en diens expansie Shadow of the Erdtree zijn al een tijdje verkrijgbaar voor de pc, PlayStation-consoles en XBOX-consoles.
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Wel serieus aan zitten denken om deze aan te schaffen, maar ik trek deze game gewoon niet. Mij veel te moeilijk.
Ziet er trouwens goed uit voor een Switch port. Benieuwd of je geen framedrops e.d. hebt. Dat laten ze echt niet zien in zo’n trailer.
Ik hoorde dat het al een heel stuk beter draaide dan vorig jaar. Ben benieuwd wat ze ervan vinden.
Zelf geen game voor mij helaas. Hoe vet het er ook uitziet.