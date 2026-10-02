The Outer Worlds 2-DLC in de maak

Obsidian Entertainment doet een plechtige belofte via social media. De eerste DLC voor The Outer Worlds 2 komt er 'heel snel' aan.

Er zijn nog maar weinig details bekend over de aanstaande uitbreiding, maar 'Auntie Cleo' lijkt een prominente rol te gaan spelen in de expansie voor de sci-fi role-playing game. Ook laat Obsidian Entertainment weten dat er er een heleboel 'Side Effects' gegarandeerd worden. Kortom: mocht je nog bezig zijn met de basegame, dan doe je er wijs aan om die playthrough snel af te ronden. Moet je nog beginnen en weet je niet of de game iets voor je is? Lees dan hier onze The Outer Worlds 2-review.

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The Outer Worlds 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.