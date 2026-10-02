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The Outer Worlds 2-DLC in de maak

Door Bram Noteboom
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Obsidian Entertainment doet een plechtige belofte via social media. De eerste DLC voor The Outer Worlds 2 komt er 'heel snel' aan.

Er zijn nog maar weinig details bekend over de aanstaande uitbreiding, maar 'Auntie Cleo' lijkt een prominente rol te gaan spelen in de expansie voor de sci-fi role-playing game. Ook laat Obsidian Entertainment weten dat er er een heleboel 'Side Effects' gegarandeerd worden. Kortom: mocht je nog bezig zijn met de basegame, dan doe je er wijs aan om die playthrough snel af te ronden. Moet je nog beginnen en weet je niet of de game iets voor je is? Lees dan hier onze The Outer Worlds 2-review.

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The Outer Worlds 2 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Obsidian Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 178 reviews 5608 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Obsidian Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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