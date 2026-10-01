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Capcom heeft een plan voor wanneer 'de Resident Evil-remakes opraken'

Door Bram Noteboom
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Capcom-veteraan Jun Takeuchi geeft aan wat het Japanse gamebedrijf van plan is te doen wanneer de Resident Evil-remakes 'opraken'. Dit deelt hij via de BIOHAZARD 30th Special Mook.

Takeuchi functioneert al heel wat jaartjes als producer en designer bij Capcom, dus de beste man heeft een goed idee hoe de strategie eruit ziet binnen het bedrijf achter Resident Evil. Oplettende gamers hebben de afgelopen jaren wellicht al een patroon gezien: het ene jaar wordt er een nieuw deel in de horrorgameserie uitgebracht en het andere jaar worden we getrakteerd op een remake. Maar wat gaat er gebeuren wanneer de oudere games opraken en er niks meer te remaken valt?

Someday, the remake series will catch up with the era of the numbered titles, and we are already thinking about what we will do when that happens. In fact, we have been gradually preparing for that since around Resident Evil Village. The appearance of names such as Umbrella and Spencer, as well as the return of Raccoon City in Requiem, are also in preparation for a 'crossover'.
Jun Takeuchi

Uiteraard houdt Takeuchi het expres een beetje vaag, maar bij noemt Resident Evil 7: Biohazard wel als een 'keerpunt binnen de franchise'. Alles wat daarvoor uitkwam, is dus fair game voor de remake-behandeling zou iemand die tussen de lijntjes leest zeggen. Als je de geruchten van Resident Evil 0- en Resident Evil 1-remakes combineert met de mogelijkheid van een Resident Evil 5- en Resident Evil 6-heruitgave, dan kunnen we in ieder geval nog een decennium vooruit met de huidige manier van werken.

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We gaan het meemaken. Voorlopig heeft Capcom nog genoeg games te maken en de volgende game op de planning draagt de naam Resident Evil Veronica; de remake van de cultklassieker Code Veronica. Deze titel staat op de planning voor 2027 en komt te verschijnen op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: BIOHAZARD 30th Special Mook
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 177 reviews 5597 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Resident Evil Veronica
Resident Evil Veronica

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Piposaurus77
Piposaurus77
lvl7 Checkpoint Jeugd
18 minuten geleden

Resident Evil, ik krijg er geen genoeg van. Maar weet je wat ze ook mogen remaken/rebooten? Dino Crisis en eventueel een remake van DmC 1tm3 in de RE moon engine.

0
Avatar Jason28
Jason28
lvl8 Achievement Hunter
58 minuten geleden

Ze kunnen dan toch gewoon RE Remake Remakes maken?

0
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl18 Mythic Member
3 uur geleden

Een Resident Evil 6 remake!? Alsjeblieft niet.

0
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