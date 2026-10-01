Capcom heeft een plan voor wanneer 'de Resident Evil-remakes opraken'
Capcom-veteraan Jun Takeuchi geeft aan wat het Japanse gamebedrijf van plan is te doen wanneer de Resident Evil-remakes 'opraken'. Dit deelt hij via de BIOHAZARD 30th Special Mook.
Takeuchi functioneert al heel wat jaartjes als producer en designer bij Capcom, dus de beste man heeft een goed idee hoe de strategie eruit ziet binnen het bedrijf achter Resident Evil. Oplettende gamers hebben de afgelopen jaren wellicht al een patroon gezien: het ene jaar wordt er een nieuw deel in de horrorgameserie uitgebracht en het andere jaar worden we getrakteerd op een remake. Maar wat gaat er gebeuren wanneer de oudere games opraken en er niks meer te remaken valt?
Uiteraard houdt Takeuchi het expres een beetje vaag, maar bij noemt Resident Evil 7: Biohazard wel als een 'keerpunt binnen de franchise'. Alles wat daarvoor uitkwam, is dus fair game voor de remake-behandeling zou iemand die tussen de lijntjes leest zeggen. Als je de geruchten van Resident Evil 0- en Resident Evil 1-remakes combineert met de mogelijkheid van een Resident Evil 5- en Resident Evil 6-heruitgave, dan kunnen we in ieder geval nog een decennium vooruit met de huidige manier van werken.
We gaan het meemaken. Voorlopig heeft Capcom nog genoeg games te maken en de volgende game op de planning draagt de naam Resident Evil Veronica; de remake van de cultklassieker Code Veronica. Deze titel staat op de planning voor 2027 en komt te verschijnen op de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Resident Evil, ik krijg er geen genoeg van. Maar weet je wat ze ook mogen remaken/rebooten? Dino Crisis en eventueel een remake van DmC 1tm3 in de RE moon engine.
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