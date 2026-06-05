Resident Evil Code Veronica-remake trapt de show af, release in 2027
Summer Game Fest 2026 is afgetrapt door Capcom. De geruchten zijn waar! In 2027 komt er een nieuwe remake uit van Resident Evil Veronica!
De trailer toont ons Parijs; een pittoresk appartementencomplex en een lief oud vrouwtje. Het is voor lange tijd onduidelijk waar we heen gaan, maar al snel wordt het duidelijk. In een specifieke woning zoeken we naar een bepaald 'boulder-punching' figuur. Dat kan maar één iemand zijn: Chris Redfield. En wie is naar hem op zoek? Juist: zijn zusje, genaamd Claire Redfield. Al eerder waren er geruchten rondom een remake van Resident Evil Code Veronica en deze zijn dus nu bevestigd! Onder de naam Resident Evil Veronica gaat Capcom het klassieke verhaal nieuw leven inblazen.
Resident Evil Veronica is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Ohh ben benieuwd!
Dag 1 natuurlijk!
Had stiekem gehoopt op Resident evil 5 remake. Echt een geweldige co-op ervaring is dat xD
Cool zeg, heb het origineel nooit gespeeld dus superchill dat er een remake van komt.
Dacht eerlijk gezegd dat dit altijd een mindere RE game was net als 5&6, maar dat valt dus wel mee?
YES!!!
Laatste paar mnd een flinke inhaalslag gemaakt en RE7 + RE Village + RE3 remake + RE2 remake gecomplete. Stuk voor stuk echte bangers.
Nu naast Requiem ook Veronica in het vooruitzicht. Can’t wait!
Yes! Eindelijk!
Misschien wel mijn meest favoriete deel uit de serie!
Capcom heeft wel de kip met de gouden eieren in huis. Een legendarische horrorreeks gewoon in zijn geheel opnieuw remaken en het verkoopt dan opnieuw belachelijk hard. Veronica gaat ook een groot succes worden, want die remakes zijn ook allemaal van kwalitatief hoog niveau.
Deze is ook heel tof maar persoonlijk had ik liever een RE5 remake gezien.
Gaaf, tof, vet!!!
Hopelijk ook een mogelijkheid tot 3de persoonsview, want ik word meestal kotsmisselijk van 1st. De enige RE-game die ik nog nooit gespeeld heb. Kijk hier erg naar uit.
De volgende remake RE: 0 of 5?