Summer Game Fest 2026 is afgetrapt door Capcom. De geruchten zijn waar! In 2027 komt er een nieuwe remake uit van Resident Evil Veronica!

De trailer toont ons Parijs; een pittoresk appartementencomplex en een lief oud vrouwtje. Het is voor lange tijd onduidelijk waar we heen gaan, maar al snel wordt het duidelijk. In een specifieke woning zoeken we naar een bepaald 'boulder-punching' figuur. Dat kan maar één iemand zijn: Chris Redfield. En wie is naar hem op zoek? Juist: zijn zusje, genaamd Claire Redfield. Al eerder waren er geruchten rondom een remake van Resident Evil Code Veronica en deze zijn dus nu bevestigd! Onder de naam Resident Evil Veronica gaat Capcom het klassieke verhaal nieuw leven inblazen.

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Resident Evil Veronica is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.