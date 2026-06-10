Capcom benadrukt: Resident Evil Veronica is third-person

De trailer van Resident Evil Veronica maakte veel los, maar er ontstonden ook vragen. Capcom is duidelijk over één ding: de game speelt zich af in third-person.

Mocht je niet bekend zijn met het beeldmateriaal: wie zien de eerste paar minuten vooral beelden vanuit een first-person perspectief. Logisch, aangezien Capcom de game en diens protagonist graag geheim hield in de eerste momenten. Maar ja, dat zorgde wel voor de nodige vragen vanuit de achterban: met welk perspectief hebben we te maken in Resident Evil Veronica. Capcom geeft hier resoluut antwoord op: we spelen door deze game in third-person.

Het is een logisch patroon als je kijkt naar de eerdere Resident Evil-remakes in de RE Engine. Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 hanteren allemaal een over-the-shoulder third-person camera; een fenomeen dat de mainstream in werd geholpen na de release van de originele Resident Evil 4 in 2005. Resident Evil Requiem bood spelers een keuze: zowel first-person als third-person waren beschikbaar. Echter, dit is niet het geval in Resident Evil Veronica. De survival-horrorgame is enkel te spelen in de derde persoon.

Resident Evil Veronica is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.