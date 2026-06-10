Capcom benadrukt: Resident Evil Veronica is third-person
De trailer van Resident Evil Veronica maakte veel los, maar er ontstonden ook vragen. Capcom is duidelijk over één ding: de game speelt zich af in third-person.
Mocht je niet bekend zijn met het beeldmateriaal: wie zien de eerste paar minuten vooral beelden vanuit een first-person perspectief. Logisch, aangezien Capcom de game en diens protagonist graag geheim hield in de eerste momenten. Maar ja, dat zorgde wel voor de nodige vragen vanuit de achterban: met welk perspectief hebben we te maken in Resident Evil Veronica. Capcom geeft hier resoluut antwoord op: we spelen door deze game in third-person.
Het is een logisch patroon als je kijkt naar de eerdere Resident Evil-remakes in de RE Engine. Resident Evil 2, Resident Evil 3 en Resident Evil 4 hanteren allemaal een over-the-shoulder third-person camera; een fenomeen dat de mainstream in werd geholpen na de release van de originele Resident Evil 4 in 2005. Resident Evil Requiem bood spelers een keuze: zowel first-person als third-person waren beschikbaar. Echter, dit is niet het geval in Resident Evil Veronica. De survival-horrorgame is enkel te spelen in de derde persoon.
Resident Evil Veronica is beschikbaar in 2027 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
Ik heb de originele game nooit gespeeld, maar deze was ook in third person, dus allemaal prima voor mij!
❤️
Fijn, ik ben er blij mee. Al was het leuk geweest voor de fps liefhebbers dat die optie er ook was. Stiekem hoop ik ook nog op een third person mode voor RE: Biohazard.
Hoppa, goed nieuws. Ik houd niet van RE in first person :D
First person werkte echt goed bij 7 en 8 daar was het gewoon voor gemaakt , voor de rest is thirt person wel echt wat bij de andere RE delen past .
Zero en deel 4, 5 , 6 had ik zelf echt niks mee .
Code Veronica alleen op Dreamcast gespeeld toen der tijd dus echt zin in deze remake .
Heel fijn. De trailer gaf me het idee dat het first person zou worden. Speel Resident Evil liever in third person.
I like third person 🤩!
Hier ben ik super blij mee als groot RE-fan! Ik vond het destijds ook jammer dat de franchise sinds deel 7 overschakelde naar 1st-person. Ik vind 3th-person view ook echt bij deze gameserie horen voor de ervaring, maar dat is persoonlijk. Kijk uit naar Veronica, het enige deel dat ik nog nooit gespeeld heb.