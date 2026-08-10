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Maken van PS5- en Xbox-discs blijkt opvallend gesloten proces

Door Jolien Mauritsz
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Het maken van fysieke PS5- en Xbox-games blijkt een stuk minder transparant dan je misschien zou verwachten. Volgens een nieuw report van Game File mocht niemand uit de industrie officieel on the record praten over hoe game discs precies worden gemaakt.

Dat is opvallend, zeker nu fysieke games steeds meer onder druk staan. Zo kondigde Sony aan per 2028 te stoppen met het produceren van fysieke PlayStation-games. Volgens Game File begint het proces wanneer een uitgever bij Sony of Microsoft aangeeft een fysieke versie van een game te willen uitbrengen. Daarna volgen contracten, certificering, keuzes rond artwork, discgrootte en productieaantallen. Ook moet de uitgever verantwoordelijkheid nemen voor de voorraad. Met andere woorden: een discversie is niet gewoon even een schijfje laten persen en klaar.

Sony en Microsoft wilden volgens het report niet inhoudelijk reageren op de details. Ook de bronnen die wel informatie deelden, mochten dat niet met naam en toenaam doen. Blijkbaar is het productieproces achter fysieke games dus een soort industriegeheim, wat ergens bijna grappig is voor iets dat uiteindelijk gewoon in een plastic doosje in de winkel ligt. Een opvallend detail is dat de basiskosten voor een fysieke release volgens het report rond de vijftien procent van de adviesprijs liggen. Bij een game van 70 dollar komt dat neer op iets meer dan 10 dollar per disc. Die kosten kunnen verder oplopen wanneer een game groter is of meerdere discs nodig heeft. Dat maakt meteen duidelijk waarom digitale releases voor uitgevers aantrekkelijker zijn. Bij fysieke games komen productie, verpakking, distributie, voorraadbeheer en financieel risico kijken. Digitaal is misschien minder romantisch voor verzamelaars, maar voor uitgevers is de rekensom een stuk makkelijker.

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Voor spelers die graag iets tastbaars in de kast zetten, blijft die verschuiving pijnlijk. Een fysieke game voelt simpel en vertrouwd, maar achter de schermen blijkt dat kleine schijfje vooral een dure en behoorlijk gesloten operatie te zijn voor uitgevers. Digitaal is voor hen makkelijker en winstgevender, maar voor verzamelaars voelt dat toch vooral alsof er langzaam een stukje gamegeschiedenis uit de kast verdwijnt.

Bron: Game File
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 97 reviews 1481 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 12:28

Hmm, oké interessant, misschien te maken met het echte maak maak proces, hoe ze t op de schijfjes zetten te maken heeft met anti jailbreak gebeuren of denk ik dan te ver misschien? Zit dat echt in de Sony software van de PS5 zelf?

Ondanks dat het meer kost hoop ik toch studio's bij Xbox het blijven doen en voor Sony? Gewoon voor zolang t mogelijk is/blijft.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 11:42

Klinkt eigenlijk allemaal wel logisch. Ik begin de move naar digital only telkens meer te begrijpen.

2
Avatar Monojaxx
Monojaxx
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 11:19

Even semi-off-topic:

Wat ik helemaal bizar vind is dat Nintendo voor een digitale copy in zijn store de volle prijs vraagt als dat voor een fysieke versie. Plus dat je een digitale versie niet door kunt verkopen. Dan kopen ze je als voorbeeld af met een extra outfit voor je mooiboy uit RE.
Zal wat worden als straks Nintendo de andere consoles gaat volgen. Het wordt er niet leuker op 🤨.

0
Avatar ghost
ghost
lvl8 Achievement Hunter
1 week geleden om 10:30

"...basiskosten voor een fysieke release volgens het report rond de vijftien procent van de adviesprijs liggen."

Dat lijkt me zeer hoog voor "basiskosten". Aan de schijfjes zelf kan het niet liggen, die kosten maximaal 50 cent per stuk.

0
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