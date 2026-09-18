Spelers ontsnappen uit Marvel's Wolverine-levels

Teleurgesteld in de lineaire structuur van Marvel's Wolverine? Je bent niet de enige en dus proberen mensen uit de levels te breken om het grotere plaatje van de game te ontdekken. Dat is nu gelukt, want in een tweetal levels is het mogelijk om meer van de omgeving te ontdekken door uit het level te breken.

Het is YouTuber Turned gelukt om te ontsnappen uit het One That Got Away-level. Onder een flink aantal gamers heerst het gevoel dat Marvel's Wolverine flink is ingeperkt op het gebied van leveldesign en dat de intentie bij Insomniac is geweest om de levels aanzienlijk groter te maken. In onderstaande video wordt onder andere het bos achter het level verkend, dat aardig wat collision detection en details bevat.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Turned heeft eveneens ontdekt dat hetzelfde mogelijk is in Tokio. Met slechts een aantal sprongen kunnen we eenvoudig de stad verkennen. Ook hier blijkt dat er zeer veel aandacht is gestoken in de achtergrond, waarbij zelfs niet-zichtbare gebieden zijn voorzien van aankleding.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Heb jij de game al gespeeld? Laat het weten in de comments!