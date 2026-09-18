Spelers ontsnappen uit Marvel's Wolverine-levels
Teleurgesteld in de lineaire structuur van Marvel's Wolverine? Je bent niet de enige en dus proberen mensen uit de levels te breken om het grotere plaatje van de game te ontdekken. Dat is nu gelukt, want in een tweetal levels is het mogelijk om meer van de omgeving te ontdekken door uit het level te breken.
Het is YouTuber Turned gelukt om te ontsnappen uit het One That Got Away-level. Onder een flink aantal gamers heerst het gevoel dat Marvel's Wolverine flink is ingeperkt op het gebied van leveldesign en dat de intentie bij Insomniac is geweest om de levels aanzienlijk groter te maken. In onderstaande video wordt onder andere het bos achter het level verkend, dat aardig wat collision detection en details bevat.
Turned heeft eveneens ontdekt dat hetzelfde mogelijk is in Tokio. Met slechts een aantal sprongen kunnen we eenvoudig de stad verkennen. Ook hier blijkt dat er zeer veel aandacht is gestoken in de achtergrond, waarbij zelfs niet-zichtbare gebieden zijn voorzien van aankleding.
Heb jij de game al gespeeld? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Toch wel erg toffe game! Speelt heerlijk.
Ik had al mijn bedenkingen bij Wolverine als held voor deze game, hij is te beperkt qua gameplay. Gezien de kwaliteit van de Spider-Man games was ik wel benieuwd, maar ik denk dat ik hem laat schieten.
Ik heb simpelweg te weinig tijd, dus ik focus me liever op de echte knallers.
De game is vermoedelijk te snel uitgebracht uit angst voor GTA 6. Best jammer, maar daarom kan dit nog best vermakelijk zijn om te spelen natuurlijk.
Budget werd te hoog... daarom is game gewoon kleiner gemaakt dan de bedoeling was. Wel jammer want had wel zin in deze game. Wolverine origins is zoiezo beter ;)
Weet je wat het is, ik ga waarschijnlijk hard genieten van dit spel als ik hem ooit voor €40,- binnen kan hengelen via Martplaats of aanbieding maar ben bang als ik hem nu koop voor €75,- dat ik er een ander gevoel bij heb.
Holy fuck, dat is het dus! The Rock heeft alleen vanmorgen al 3 Wolverine’s voorbij zien rennen op straat, leek wel carnaval.
Het is geen slechte game, zeker niet, maar een developer als insomniac kan gewoon oprecht beter, en dat voor 70€ in een jaar met een berg aan betere games... Ze hebben gewoon objectief veel betere games gemaakt in het verleden, denk nieuwe Ratchet, Spiderman, die boss battles alleen al...
Als dit een debuut game was van een kleiner budget sure, maar dit hoort top tier Spiderman, God of War Uncharted Sony AAA niveau te zijn... Krijg je deze (brute) baby game..
Tussen al dat grote geweld met grote werelden in games, honderden collectibles , vind ik het als platinum hunter erg aangenaam om af en toe zo’n linieare, story driven game te spelen!