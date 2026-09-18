Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Tokyo Game Show 2026

Spelers ontsnappen uit Marvel's Wolverine-levels

Door Rudy Wijnberg
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Teleurgesteld in de lineaire structuur van Marvel's Wolverine? Je bent niet de enige en dus proberen mensen uit de levels te breken om het grotere plaatje van de game te ontdekken. Dat is nu gelukt, want in een tweetal levels is het mogelijk om meer van de omgeving te ontdekken door uit het level te breken.

Het is YouTuber Turned gelukt om te ontsnappen uit het One That Got Away-level. Onder een flink aantal gamers heerst het gevoel dat Marvel's Wolverine flink is ingeperkt op het gebied van leveldesign en dat de intentie bij Insomniac is geweest om de levels aanzienlijk groter te maken. In onderstaande video wordt onder andere het bos achter het level verkend, dat aardig wat collision detection en details bevat.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Turned heeft eveneens ontdekt dat hetzelfde mogelijk is in Tokio. Met slechts een aantal sprongen kunnen we eenvoudig de stad verkennen. Ook hier blijkt dat er zeer veel aandacht is gestoken in de achtergrond, waarbij zelfs niet-zichtbare gebieden zijn voorzien van aankleding.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Heb jij de game al gespeeld? Laat het weten in de comments!

Bron: Turned
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2629 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

Meer van deze auteur

Bekijk profiel

Deze game kopen

Deze webshoplinks zijn affiliate links.

bol.com

Marvel's Wolverine - PS5

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 74,99 Naar bol.com
bol.com

Sony PS5 DualSense Draadloze Controller – Marvel's Wolverine Limited Edition

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 84,99 Naar bol.com
bol.com

PlayStation 5 Digital Edition - Slim - Marvel's Wolverine Limited Edition

PS5 · Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 649,99 Naar bol.com
bol.com

Marvel's Wolverine: The Art of the Game

Nog niet verschenen - reserveer een exemplaar

€ 46,99 Naar bol.com
Packshot Marvel's Wolverine
Marvel's Wolverine

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Insomniac Games

Uitgever

Sony Interactive Entertainment

Release

15 september 2026

Platforms

PS5
Lees meer
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
40 minuten geleden

Toch wel erg toffe game! Speelt heerlijk.

0
Avatar ViaPatrino
ViaPatrino
lvl14 High Score Chaser
42 minuten geleden

Ik had al mijn bedenkingen bij Wolverine als held voor deze game, hij is te beperkt qua gameplay. Gezien de kwaliteit van de Spider-Man games was ik wel benieuwd, maar ik denk dat ik hem laat schieten.
Ik heb simpelweg te weinig tijd, dus ik focus me liever op de echte knallers.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
49 minuten geleden

De game is vermoedelijk te snel uitgebracht uit angst voor GTA 6. Best jammer, maar daarom kan dit nog best vermakelijk zijn om te spelen natuurlijk.

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl8 Achievement Hunter
49 minuten geleden

Budget werd te hoog... daarom is game gewoon kleiner gemaakt dan de bedoeling was. Wel jammer want had wel zin in deze game. Wolverine origins is zoiezo beter ;)

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
59 minuten geleden

Weet je wat het is, ik ga waarschijnlijk hard genieten van dit spel als ik hem ooit voor €40,- binnen kan hengelen via Martplaats of aanbieding maar ben bang als ik hem nu koop voor €75,- dat ik er een ander gevoel bij heb.

1
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Holy fuck, dat is het dus! The Rock heeft alleen vanmorgen al 3 Wolverine’s voorbij zien rennen op straat, leek wel carnaval.

3
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl11 Commander
1 uur geleden

Het is geen slechte game, zeker niet, maar een developer als insomniac kan gewoon oprecht beter, en dat voor 70€ in een jaar met een berg aan betere games... Ze hebben gewoon objectief veel betere games gemaakt in het verleden, denk nieuwe Ratchet, Spiderman, die boss battles alleen al...
Als dit een debuut game was van een kleiner budget sure, maar dit hoort top tier Spiderman, God of War Uncharted Sony AAA niveau te zijn... Krijg je deze (brute) baby game..

2
Avatar JustB
JustB
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Tussen al dat grote geweld met grote werelden in games, honderden collectibles , vind ik het als platinum hunter erg aangenaam om af en toe zo’n linieare, story driven game te spelen!

1
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord