Las Vegas Sphere verandert in gigantische Poké Ball
Geen groot nieuws, maar wel bijzonder. De Las Vegas Sphere is omgetoverd tot een gigantische Poké Ball vol warme herinneringen en sleepy times.
De Las Vegas Sphere schijnt aardig indrukwekkend te zijn om in real life te zien. Nu ben ik niet zozeer van de tourist traps, maar de nieuwste vertoning op de Sphere ziet er wel erg tof uit. In onderstaande video kunnen we namelijk zien hoe de gigantische bol Las Vegas even volledig onderdompelt in de Pokémon-sfeer. Alleen de gigantische Spheal zou ik al vet vinden om te zien. Afijn, uiteindelijk dient de vertoning ter promotie van Pokémon Sleep, want zelfs The City That Never Sleeps heeft af en toe wat nachtrust nodig.
Heb jij de Las Vegas Sphere ooit kunnen aanschouwen? Zo ja, hoe was het?
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Dit is dik hoor. Die run op de TCG release is ook insane.
The Sphere nu paar keer geweest vind het echt onwijs gaaf. Doen er ook leuke acties mee.
Dit is toch gewoon machtig? En Pokémon heeft niet eens mijn interesse. Maar iets als The Sphere wel, dat zijn echt technologische hoogstandjes.
The Rock heeft totaal niks met Pokémon, maar blijf toch vet wat ze met die Sphere kunnen doen 😅
Wel ironisch dat je juist niet kan slapen als je hotelkamer naast die sphere is 😂. Maar ik zou het ook wel een keertje in het echt willen zien.