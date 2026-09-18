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Las Vegas Sphere verandert in gigantische Poké Ball

Door Rudy Wijnberg
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Geen groot nieuws, maar wel bijzonder. De Las Vegas Sphere is omgetoverd tot een gigantische Poké Ball vol warme herinneringen en sleepy times.

De Las Vegas Sphere schijnt aardig indrukwekkend te zijn om in real life te zien. Nu ben ik niet zozeer van de tourist traps, maar de nieuwste vertoning op de Sphere ziet er wel erg tof uit. In onderstaande video kunnen we namelijk zien hoe de gigantische bol Las Vegas even volledig onderdompelt in de Pokémon-sfeer. Alleen de gigantische Spheal zou ik al vet vinden om te zien. Afijn, uiteindelijk dient de vertoning ter promotie van Pokémon Sleep, want zelfs The City That Never Sleeps heeft af en toe wat nachtrust nodig.

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Heb jij de Las Vegas Sphere ooit kunnen aanschouwen? Zo ja, hoe was het?

Bron: The Pokémon Company
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2629 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Pokémon Sleep
Pokémon Sleep

Ontwikkelaar

The Pokémon Company International

Uitgever

-

Release

2019

Platforms

Mob
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Reacties
Avatar Trotsert
Trotsert
lvl5 Thread Hunter
3 minuten geleden

Dit is dik hoor. Die run op de TCG release is ook insane.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl13 Meta Builder
38 minuten geleden

The Sphere nu paar keer geweest vind het echt onwijs gaaf. Doen er ook leuke acties mee.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Dit is toch gewoon machtig? En Pokémon heeft niet eens mijn interesse. Maar iets als The Sphere wel, dat zijn echt technologische hoogstandjes.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl19 Endgamer
3 uur geleden

The Rock heeft totaal niks met Pokémon, maar blijf toch vet wat ze met die Sphere kunnen doen 😅

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Wel ironisch dat je juist niet kan slapen als je hotelkamer naast die sphere is 😂. Maar ik zou het ook wel een keertje in het echt willen zien.

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