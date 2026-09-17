Gerucht: GTA 6 Online verschijnt in 2027, aldus Twitch-CEO

De multiplayer van GTA 6 verschijnt volgens Twitch-CEO Dan Clancy naar verwachting ergens in 2027. Rockstar Games heeft dit zelf nog niet bevestigd, maar Clancy zegt dat Twitch al veel met de studio praat over de plannen rond de game.

Clancy deed de uitspraak in een gesprek met Bloomberg over de impact die GTA 6 op Twitch kan hebben. Volgens hem werkt Twitch samen met Rockstar om te kijken hoe streamers en andere makers rond de release van de game kunnen worden betrokken. Hij verwacht dat GTA 6 bij de release voor een grote piek in kijkers zorgt, maar denkt dat die piek nog groter wordt wanneer de multiplayer verschijnt. Daarmee lijkt hij ervan uit te gaan dat de online modus in 2027 verschijnt. Het blijft wel belangrijk dat Rockstar zelf nog geen releasedatum voor de multiplayer heeft genoemd. Rockstar heeft nog niet bekendgemaakt hoe de online component van GTA 6 eruitziet of wanneer spelers ermee aan de slag kunnen. Ook over de pc-versie van de game is nog niets bekend. Wat we wel al weten, is netjes gebundeld in onze Alles Wat je Moet Weten Over GTA 6.

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november voor PlayStation 5 en Xbox Series.