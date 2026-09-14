Acteur Stephen Root bevestigt rol in Grand Theft Auto VI
Vrij plotseling is de cast van GTA VI verder uit de doeken gedaan. Acteur Stephen Root bevestigt zijn deelname in het project van Rockstar Games.
De beste man windt er geen doekjes om en in gesprek met AP Entertainment laat hij direct weten dat hij een rol speelt in Grand Theft Auto VI. Stephen Root is bekend van onder andere NewsRadio, Barry, King of the Hill en is genomineerd voor een Emmy wegens zijn werk in de recent verschenen Widow's Bay. Welk personage hij precies tot leven wekt in de aanstaande actiegame, daarover laat hij zich niet direct uit, maar het is vrij duidelijk dat het gaat om Brian Heder. Al sinds de tweede trailer speculeren fans er lustig op los dat het wel eens Root had kunnen zijn en die spreekwoordelijke kogel is nu door de kerk.
Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Ik leerde Stephen Root tijdens mijn jeugd kennen als de schoonvader in "Grounded For Life". Was een komische serie over een Amerikaans gezin en werd destijds volle bak uitgezonden op VT4. Ik keek er altijd als naschools ritueel naar. Fiets naar huis, uurtje ontspannen en net op tijd voor de aflevering. Was nog voor de digitale televisie, haha.
Ben heel blij dat hij een prominente rol heeft in GTA VI. Vond zijn stem altijd heel aangenaam om naar te luisteren. Heeft in de extended look van GTA VI ook iets vaderlijk, en ik denk dat we als speler ook een beetje mogen rekenen op een soort ouderlijke band met het personage.
Ondanks dat Rockstar destijds afstand leek te nemen van bekende acteurs in hun games, vind ik het wel leuk om te zien dat ze in dit verhaal een celebrity er bij hebben betrokken. Stephen Root staat niet bekend om zijn sterallures t.o.v. Ray Liotta, wellicht ging de samenwerking een pak soepeler.
Goede acteur voor een rol in een GTA game. Leuke manier van acteren. Zijn rol in Barry staat me bij, maar meer recent ook in Widow's Bay.
Grappige acteur vooral in NewsRadio