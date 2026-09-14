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Acteur Stephen Root bevestigt rol in Grand Theft Auto VI

Door Bram Noteboom
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Vrij plotseling is de cast van GTA VI verder uit de doeken gedaan. Acteur Stephen Root bevestigt zijn deelname in het project van Rockstar Games.

De beste man windt er geen doekjes om en in gesprek met AP Entertainment laat hij direct weten dat hij een rol speelt in Grand Theft Auto VI. Stephen Root is bekend van onder andere NewsRadio, Barry, King of the Hill en is genomineerd voor een Emmy wegens zijn werk in de recent verschenen Widow's Bay. Welk personage hij precies tot leven wekt in de aanstaande actiegame, daarover laat hij zich niet direct uit, maar het is vrij duidelijk dat het gaat om Brian Heder. Al sinds de tweede trailer speculeren fans er lustig op los dat het wel eens Root had kunnen zijn en die spreekwoordelijke kogel is nu door de kerk.

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Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: AP Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 175 reviews 5487 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden bewerkt

Ik leerde Stephen Root tijdens mijn jeugd kennen als de schoonvader in "Grounded For Life". Was een komische serie over een Amerikaans gezin en werd destijds volle bak uitgezonden op VT4. Ik keek er altijd als naschools ritueel naar. Fiets naar huis, uurtje ontspannen en net op tijd voor de aflevering. Was nog voor de digitale televisie, haha.

Ben heel blij dat hij een prominente rol heeft in GTA VI. Vond zijn stem altijd heel aangenaam om naar te luisteren. Heeft in de extended look van GTA VI ook iets vaderlijk, en ik denk dat we als speler ook een beetje mogen rekenen op een soort ouderlijke band met het personage.

Ondanks dat Rockstar destijds afstand leek te nemen van bekende acteurs in hun games, vind ik het wel leuk om te zien dat ze in dit verhaal een celebrity er bij hebben betrokken. Stephen Root staat niet bekend om zijn sterallures t.o.v. Ray Liotta, wellicht ging de samenwerking een pak soepeler.

2
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl6 Combo Juggler
3 uur geleden

Goede acteur voor een rol in een GTA game. Leuke manier van acteren. Zijn rol in Barry staat me bij, maar meer recent ook in Widow's Bay.

1
Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Grappige acteur vooral in NewsRadio

0
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