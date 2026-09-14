Acteur Stephen Root bevestigt rol in Grand Theft Auto VI

Vrij plotseling is de cast van GTA VI verder uit de doeken gedaan. Acteur Stephen Root bevestigt zijn deelname in het project van Rockstar Games.

De beste man windt er geen doekjes om en in gesprek met AP Entertainment laat hij direct weten dat hij een rol speelt in Grand Theft Auto VI. Stephen Root is bekend van onder andere NewsRadio, Barry, King of the Hill en is genomineerd voor een Emmy wegens zijn werk in de recent verschenen Widow's Bay. Welk personage hij precies tot leven wekt in de aanstaande actiegame, daarover laat hij zich niet direct uit, maar het is vrij duidelijk dat het gaat om Brian Heder. Al sinds de tweede trailer speculeren fans er lustig op los dat het wel eens Root had kunnen zijn en die spreekwoordelijke kogel is nu door de kerk.

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Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.