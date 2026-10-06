Rockstar vermijdt actuele politiek en trends bewust in GTA 6

In gesprek met het Franse Love Magazine gaat Rockstar dieper in op de reden waarom het hedendaagse politiek en moderne trends niet gebruikt als onderwerp van satire voor het aankomende GTA 6. Want waarom maakt Rockstar nu geen gebruik van de hedendaagse samenleving, conflicten en absurde situaties die zich occasioneel voordoen?

Rockstar is voornemens een compleet eigen wereld neer te zetten. De game is al jarenlang in ontwikkeling en gedurende die periode is er flink wat veranderd in de wereld. Niet alleen wat betreft socialmediatrends, maar juist ook op het gebied van politiek. Tijdens het interview tussen Love Magazine en Rockstars Senior Vice President of Narrative, Rupert Humphries, wordt aangegeven dat het ontwijken hiervan een bewuste keuze is geweest. Rockstar is namelijk voornemens een compleet eigen, volledig ludieke wereld te ontwerpen, waarbij satire op tijdelijke politieke situaties een game al snel achterhaald kan doen aanvoelen.

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In het interview zegt Humphries het volgende over satire op het hedendaagse politieke klimaat:

“If you go back to previous GTAs, there's never really been much focus on national politics. The rise of Homeland Security and the Patriot Act were pretty central to GTA 4, but that was mainly because post-9/11 New York was a real frontline for those issues. Because we are trying to make games that feel very specific to the moment they are released, but at the same time, not reflective of the exact world we live in, we don't want to be too specific about any particular person, event, movement or anything like that.

Making a game in Florida though, there is so much to work with, and we have really tried to build out our world - filling it with all the characters and culture wars necessary to make it feel alive. And then we have so many ways to tell these stories outside of actually meeting characters face to face. You can see a sign for an election, receive a robocall from a campaign, or hear a commercial on the radio. And then we have some great political talk shows on the radio too where they discuss all these issues.

Red Dead Redemption 2 was essentially a historical recreation, with a lot of the same tools we have used to make GTA 6; there is a big focus on not just holding up a mirror, but on making everything satirical, larger than life, and more grotesque. Otherwise, you could just go outside and live in the real world! We try to get to the heart of whatever issue we want to talk about and then explode the part of it we find interesting until the ridiculousness of the position becomes really clear and hopefully funny too.”

Satire in GTA 6 moet verder strekken dan tijdelijke trends

In datzelfde interview gaat Humphries eveneens dieper in op tijdelijke trends. Hierbij wordt al snel een vergelijking met South Park getrokken. De serie kent immers ook een satirische setting, maar is in staat om veel sneller in te spelen op trends die hooguit zes maanden aanhouden. Hierbij wordt de aflevering over de demonische Labubu's aangehaald, een trend die voor de release van Grand Theft Auto 6 alweer achterhaald is.

“We work on it for years and years, so you need to make content that will feel vital to the moment of release. If there's a trend blowing up for six months, you need to see it for what it is and not jump on the bandwagon.”

Hierbij vervolgt Humphries dat Rockstar liever inspeelt op onderwerpen zoals complottheorieën. Deze kunnen immers gebruikt, uitvergroot of geparodieerd worden. Een groot onderdeel van GTA 6 is dan ook het concept van de 'American Dream', een ideologie die met de tijd verandert en voor iedere persoon iets anders kan betekenen. Deze droom was ook al onderdeel van Grand Theft Auto IV, waarbij Niko Bellic de Amerikaanse droom als arbeidsmigrant in rook zag opgaan.

Wat de Amerikaanse droom precies moet inhouden voor Jason en Lucia, moet nog blijken. GTA 6 verschijnt namelijk helaas pas op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. Mocht je het complete stuk van Love Magazine willen lezen, bestel uitgave 27 dan nu via de website in de bron.