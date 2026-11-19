In onze GTA 6-review is te lezen dat Grand Theft Auto VI op 30 frames per seconde draait. Hierbij wordt geen mogelijkheid geboden om te kiezen voor een performance- of grafische modus. We hoeven er echter ook niet op te rekenen dat deze überhaupt nog gaat komen voor deze generatie consoles, ook niet voor de PlayStation 5 Pro. Zo verklaart Rockstar tegenover Kotaku.

Happy launchday! Grand Theft Auto VI is eindelijk beschikbaar en natuurlijk staat het internet vol met nieuws over de game. Niet alleen positief, want op diverse socials wordt GTA 6 bekritiseerd vanwege de beperking tot 30 fps. Net zoals wij in onze review mochten doen, heeft Kotaku ook een aantal vragen kunnen stellen aan Rockstar. Hierbij stelde Kotaku de vraag: krijgt GTA 6 een 60- of wellicht 40 fps-optie? Het antwoord van Rockstar is vrij duidelijk. Zo laat Marc Chambers, Technology Production Director, weten dat de huidige hardware niet in staat is om de complexe simulatie met een hogere framerate te draaien, ook niet op de PS5 Pro:

Our base presentation makes use of ray-traced reflections and global illumination. On the PS5 Pro, this is enhanced with the addition of ray-traced shadows, as well as overall added clarity through the use of PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). The PS5 Pro features an upgraded graphics processor and upscaling technology that we leverage to increase the game’s visual fidelity. While the PS5 Pro’s central processor is slightly better than the PS5 base console, it is not powerful enough to run the game’s complex simulation at higher frame rates. Marc Chambers, Technology Production Director

Of het dan ook terecht is dat Rockstar specifiek wordt afgerekend op de (te) lage framerate, valt wat mij betreft te betwijfelen. Dat neem echter niet de teleurstelling de lage framerate weg. Maar graag hoor ik hoe jij erover denkt. Heb jij de game al gespeeld en toch moeite met de framerate, of heb je eigenlijk nergens last van? Laat het weten in de comments!