GTA 6 krijgt geen hogere fps-modus dankzij hardwarelimitaties
In onze GTA 6-review is te lezen dat Grand Theft Auto VI op 30 frames per seconde draait. Hierbij wordt geen mogelijkheid geboden om te kiezen voor een performance- of grafische modus. We hoeven er echter ook niet op te rekenen dat deze überhaupt nog gaat komen voor deze generatie consoles, ook niet voor de PlayStation 5 Pro. Zo verklaart Rockstar tegenover Kotaku.
Happy launchday! Grand Theft Auto VI is eindelijk beschikbaar en natuurlijk staat het internet vol met nieuws over de game. Niet alleen positief, want op diverse socials wordt GTA 6 bekritiseerd vanwege de beperking tot 30 fps. Net zoals wij in onze review mochten doen, heeft Kotaku ook een aantal vragen kunnen stellen aan Rockstar. Hierbij stelde Kotaku de vraag: krijgt GTA 6 een 60- of wellicht 40 fps-optie? Het antwoord van Rockstar is vrij duidelijk. Zo laat Marc Chambers, Technology Production Director, weten dat de huidige hardware niet in staat is om de complexe simulatie met een hogere framerate te draaien, ook niet op de PS5 Pro:
Of het dan ook terecht is dat Rockstar specifiek wordt afgerekend op de (te) lage framerate, valt wat mij betreft te betwijfelen. Dat neem echter niet de teleurstelling de lage framerate weg. Maar graag hoor ik hoe jij erover denkt. Heb jij de game al gespeeld en toch moeite met de framerate, of heb je eigenlijk nergens last van? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Geweldige game maar ik dacht die 30 fps beter te kunnen handelen. Het is toch een beetje rough voor mijn inmiddels verwende oogjes 😊
Wanneer deze uit komt op de PC met GTA Online erbij ben ik wel benieuwd hoe die draait hier, vanavond op de PS5 opstarten.
Op de Switch heb ik meerdere spellen op 30 FPS gespeeld zonder al te veel problemen, het is voornamelijk wanneer je framedrops krijgt onder de 30 dat het vervelend kan worden.
Ik wacht wel op de pc release. Heb er geen haast mee. Heb een rtx 5070i dus daar moet ik toch wel 60fps mee kunnen trekken lijkt me
Thja het blijven consoles, geen 5080 en 5090s. Mensen dit op de pc zouden spelen met een 4090 zullen ook geen 4K 60fps hebben met GTA.
Dat gezegd hebbende ik heb op mijn base PS5 nog geen enkele noemenswaardige FPS drop gekregen en ik had op een gegeven moment 50 autos bij elkaar (iets met een ketting reactie) en de game bleef soepel lopen.
Wel credits naar Rockstar en Xbox dat deze game zo goed draait op een Series S. Een apparaatje van 250 euro.
Ik heb hem vandaag op een series X gespeeld van iemand anders.
Het speelt beter dan ik verwacht had met 30fps, maar je merkt met autorijden en schieten toch wel wat lag.
Ik denk dat je er vrij snel aan kunt wennen, maar mijn voorkeur gaat toch wel uit naar een hogere framerate en snellere respons.
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