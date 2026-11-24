Of je nu wel of niet geniet van alles wat Leonida te bieden heeft, het is onmiskenbaar dat GTA 6 in veel opzichten een groot succes is voor Rockstar Games. Op het PlayStation Blog zijn nu nieuwe statistieken over de game gedeeld waaruit blijkt dat GTA 6 de grootste PlayStation launch aller tijden is.

Het is belangrijk om te vermelden dat de statistieken die in dit nieuwsbericht worden gedeeld alleen bestaan uit gegevens die door PlayStation zijn gedeeld. De cijfers van XBOX zijn hierin dus niet inbegrepen. XBOX heeft deze cijfers immers niet gedeeld, waardoor deze niet meegenomen kunnen worden. Eerder werd al geschat dat het aantal verkopen van GTA 6 op de eerste dag werden geschat op zo'n 32,5 miljoen exemplaren.

Inmiddels heeft PlayStation via het PlayStation Blog gedeeld dat er meer dan 39 miljoen unieke GTA 6 spelers zijn geregistreerd. Nogmaals, dat is dus alleen op PlayStation 5. Gemiddeld genomen hebben deze spelers de game 17,4 uur gespeeld. Om dat in perspectief te plaatsen: dat staat gelijk aan 683 miljoen speeluren. Reken je dat om naar jaren, dan is de game al meer dan 77.000 jaar gespeeld.

Niet alleen Rockstar Games wordt beter van het succes van GTA 6, want ook PlayStation pikt een graantje mee. Sinds de PlayStation 5 is gelanceerd zijn er met de release van GTA 6 een record aantal nieuwe PlayStation 5-consoles verbonden. Hierbij zijn door PlayStation voor het gemak wel de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Sinds de lancering van GTA 6 is de game op zeventig procent van de nieuwe PlayStation 5-consoles geregistreerd als eerste game die werd gespeeld.

Hoeveel uur heb jij inmiddels al gespendeerd aan GTA 6? En deel jij de mening die Rudy in zijn GTA 6 review van de game heeft?