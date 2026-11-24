GTA 6 al meer dan 77.000 jaar gespeeld
Of je nu wel of niet geniet van alles wat Leonida te bieden heeft, het is onmiskenbaar dat GTA 6 in veel opzichten een groot succes is voor Rockstar Games. Op het PlayStation Blog zijn nu nieuwe statistieken over de game gedeeld waaruit blijkt dat GTA 6 de grootste PlayStation launch aller tijden is.
Het is belangrijk om te vermelden dat de statistieken die in dit nieuwsbericht worden gedeeld alleen bestaan uit gegevens die door PlayStation zijn gedeeld. De cijfers van XBOX zijn hierin dus niet inbegrepen. XBOX heeft deze cijfers immers niet gedeeld, waardoor deze niet meegenomen kunnen worden. Eerder werd al geschat dat het aantal verkopen van GTA 6 op de eerste dag werden geschat op zo'n 32,5 miljoen exemplaren.
Inmiddels heeft PlayStation via het PlayStation Blog gedeeld dat er meer dan 39 miljoen unieke GTA 6 spelers zijn geregistreerd. Nogmaals, dat is dus alleen op PlayStation 5. Gemiddeld genomen hebben deze spelers de game 17,4 uur gespeeld. Om dat in perspectief te plaatsen: dat staat gelijk aan 683 miljoen speeluren. Reken je dat om naar jaren, dan is de game al meer dan 77.000 jaar gespeeld.
Niet alleen Rockstar Games wordt beter van het succes van GTA 6, want ook PlayStation pikt een graantje mee. Sinds de PlayStation 5 is gelanceerd zijn er met de release van GTA 6 een record aantal nieuwe PlayStation 5-consoles verbonden. Hierbij zijn door PlayStation voor het gemak wel de feestdagen buiten beschouwing gelaten. Sinds de lancering van GTA 6 is de game op zeventig procent van de nieuwe PlayStation 5-consoles geregistreerd als eerste game die werd gespeeld.
Hoeveel uur heb jij inmiddels al gespendeerd aan GTA 6? En deel jij de mening die Rudy in zijn GTA 6 review van de game heeft?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ik heb er nu 29 uur in zitten en ben pas aan het einde van chapter 2. Vermaak mij prima in de gigantische staat Leonida en word ontzettend vaak op positieve wijze afgeleid van wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Ontdek ook vrijwel iedere speelsessie nog weer een nieuwe mechanic. Aangenaam verrast ook door de levendigheid in deze game en hoe random events echt tot ongekende hoogte zijn getild.
Hier en daar voor mij wat puntjes aftrek maar dit zijn vrijwel altijd keuzes in gameplay die ik niet helemaal support terwijl de uitwerking ervan, op technisch en functioneel vlak, dan weer wel uitermate kwalitatief is.
Nog 0 uur en 0 seconden, maar de kans dat ik het nog ga spelen dit jaar wordt met de dag groter🤪.
“Hoeveel uur heb jij inmiddels al gespendeerd aan GTA 6? En deel jij de mening die Rudy in zijn GTA 6 review van de game heeft?”
Zit momenteel boven de 20 uur en ben het volledig met de review van Rudy eens.
Als deze niet gaan winnen bij de Goty show van Sjefke dan weet ik het ook niet meer.
wat gaat de tijd toch snel😜. Maar niet zo gek iedereen van mijn vriendenlijst is volop bezig!
Ik heb er nu zelf 15 uur in zitten. Maar als geen sociale verplichtingen had stond die zeker wel op 30 minimaal🤣
Heb chapter 1 helemaal af. Maar ik raak ook heel de tijd afgeleid door side missie van de npc .
Heb er denk ik ook al wel een uur of 25 in zitten en ik vermoed dat daar makkelijk nog een nulletje achter gaat komen over een paar maanden want ik ben niet van plan snel door het verhaal heen te razen. Daarvoor is deze wereld veel te gaaf en is er veel te veel leuks te doen.
"Op het PlayStation Blog zijn nu nieuwe statistieken over de game gedeeld waaruit blijkt dat GTA 6 de grootste PlayStation launch aller tijden is." Ik durf te zeggen de grootste game in de hele PS5 generatie.
Ben benieuwd of Xbox het nog gaat delen of niet. Hoe dan ook echt de grootste game in alles zowat ja. Ik heb zelf nog geen seconden gespeeld.
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