Kun jij niet wachten om ondeugende kiekjes uit GTA 6 te delen met vrienden? Doe dat dan even via een ander platform dan PlayStation zelf. Na het delen van een plaatje waarop een van de nudistenresorts te zien is, ontving 'DerrickGott007' namelijk een ontzegging van 30 dagen voor de sociale functies van PlayStation Network.

In de gedragscode van PlayStation staat nadrukkelijk vermeld dat spelers geen obsceen, pornografisch of illegaal materiaal via de dienst mogen verspreiden. Waar je zou verwachten dat het hierbij vooral gaat om daadwerkelijke content uit de echte wereld, valt in-gamecontent daar ook onder. Het delen van dergelijke content resulteert in dit geval dan ook in een ban van dertig dagen op de social features van PlayStation Network. Hier vallen niet enkel berichtuitwisseling, maar ook spraakchat en partyfunctionaliteiten.

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Ben jij al op een van de nudistenkampen gestuit in GTA 6, of heb je wellicht iets anders absurds gezien in Leonida? Laat het weten in de comments!