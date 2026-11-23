GTA 6-speler krijgt PlayStation-ban na delen van pikant kiekje
Kun jij niet wachten om ondeugende kiekjes uit GTA 6 te delen met vrienden? Doe dat dan even via een ander platform dan PlayStation zelf. Na het delen van een plaatje waarop een van de nudistenresorts te zien is, ontving 'DerrickGott007' namelijk een ontzegging van 30 dagen voor de sociale functies van PlayStation Network.
In de gedragscode van PlayStation staat nadrukkelijk vermeld dat spelers geen obsceen, pornografisch of illegaal materiaal via de dienst mogen verspreiden. Waar je zou verwachten dat het hierbij vooral gaat om daadwerkelijke content uit de echte wereld, valt in-gamecontent daar ook onder. Het delen van dergelijke content resulteert in dit geval dan ook in een ban van dertig dagen op de social features van PlayStation Network. Hier vallen niet enkel berichtuitwisseling, maar ook spraakchat en partyfunctionaliteiten.
Ben jij al op een van de nudistenkampen gestuit in GTA 6, of heb je wellicht iets anders absurds gezien in Leonida? Laat het weten in de comments!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Sony begint echt met de dag steeds triester en consumentonvriendelijker te worden zeg.
For the players. Haha, sure.
Als je geen ingame naaktfoto's op je platform wil hebben, dan is het misschien een goed idee om geen games met expliciet naakt op je console toe te staan...
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