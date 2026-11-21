Serafini Productions heeft zijn stempel flink weten te drukken op de Horror Game Awards van gisterenavond. De indieontwikkelaar/uitgever heeft namelijk tijdens het evenement een grote hoeveelheid trailers gedropt. Het gaat hierbij om een zestal games die in 2027 of later moeten verschijnen.

Ugly Within

Krijg jij geen genoeg van games afkomstig van het Japanse Serafini Productions? Dat komt goed uit. Serafini zelf namelijk ook niet. De onafhankelijke uitgever/ontwikkelaar lijkt namelijk een eindeloze hoeveelheid games in ontwikkeling te hebben. Het gaat hierbij niet enkel om de BrokenLore-games, maar ook om een aantal standaloneprojecten. Onderstaande lijst vat alvast de games en de beoogde releasewindows samen, maar scroll vooral verder voor de individuele trailers!

Ugly Within - Releasedatum: onbekend - PS5, Xbox Series, Switch 2, pc

BrokenLore: Miki-Chan - Releasedatum: 2027 - PS5, Xbox Series, pc

Antichrist - Releasedatum: onbekend - PS5, pc

BrokenLore: Don't Play - Releasedatum: 2027 - PS5, Xbox Series, pc

Signal Veil - Releasedatum: onbekend - PS5, Xbox Series, Switch 2, pc

Eilean Mor: The Lost Keepers - Releasedatum: onbekend - PS5, pc

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Zit er een game tussen die jou weet te prikkelen? Laat het weten in de reacties!