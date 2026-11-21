Stof de PS VR2 en Meta Quest maar weer af, Scary Hot Dogs is namelijk onderweg om je een angstaanjagende ervaring te bieden. Jij moet namelijk in een hotdogkraam staan. Oeeeeeeh, spoooooky.

Oké, deze hotdogkraam is niet per se heel normaal te noemen. Deze nacht krijg je namelijk bezoek van allerlei vreemde figuren. Nog altijd niet gek, want het gros lijkt vooral tegen de kraam te pissen. Er zitten echter ook een aantal klanten tussen die anders dan anders zijn. En dus dien je jezelf te verdedigen met mosterd, ploppers en andere huishoudelijke items. Weet jij de nacht te overleven?

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Scary Hot Dogs kent een adviesprijs van € 13,99 en is nu verkrijgbaar voor PS VR2 en Meta Quest. De game komt spoedig ook naar Steam.