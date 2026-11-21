De ene hotdog is de andere niet in VR-game Scary Hot Dogs
Stof de PS VR2 en Meta Quest maar weer af, Scary Hot Dogs is namelijk onderweg om je een angstaanjagende ervaring te bieden. Jij moet namelijk in een hotdogkraam staan. Oeeeeeeh, spoooooky.
Oké, deze hotdogkraam is niet per se heel normaal te noemen. Deze nacht krijg je namelijk bezoek van allerlei vreemde figuren. Nog altijd niet gek, want het gros lijkt vooral tegen de kraam te pissen. Er zitten echter ook een aantal klanten tussen die anders dan anders zijn. En dus dien je jezelf te verdedigen met mosterd, ploppers en andere huishoudelijke items. Weet jij de nacht te overleven?
Scary Hot Dogs kent een adviesprijs van € 13,99 en is nu verkrijgbaar voor PS VR2 en Meta Quest. De game komt spoedig ook naar Steam.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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