GTA 6 wordt gereviewbombd op Metacritic
Vrijwel de gehele industrie heeft jarenlang toegeleefd naar de release van een van de meest veelbelovende games ooit; GTA 6. Als je het de media vraagt, dan is het het wachten meer dan waard geweest, maar veel gamers reviewbomben de game momenteel op Metacritic. De reden? Ze vinden de game te 'woke'.
Rudy had niets dan lof in zijn GTA 6 review over de nieuwste game van Rockstar. Zijn mening kreeg veel bijval van collega's uit de hele wereld, want GTA 6 kwam volgens de pers met een score van 99 op Metacritic als beste game aller tijden de boeken in. Nu wordt die mening kennelijk niet gedeeld door een deel van het gamende publiek, want de gebruikersscore op Metacritic voor GTA 6 staat momenteel op een schamele 5,5 op basis van meer dan 45.000 reviews. Tal van gebruikers geven de game een score van 0, 1 of 2. Er worden diverse redenen aangevoerd voor deze lage scores, maar de argumenten zijn voornamelijk woke, lage framerate en een slecht verhaal. Ook het gebrek aan vrijheid wordt meermaals aangehaald.
Overigens krijgt de game op de PlayStation Store wel dezelfde lof als van de pers. Daar heeft de game een score van 4,83 uit 5. Dit is op basis van 190.000 beoordelingen. Daar lijken de meningen van de verschillende gamers dus wat meer op een lijn te liggen. Ook op XBOX zijn de spelers lovend over de game. Daar scoren de gebruikers de game op een 4,9 op basis van 208 beoordelingen.
Wat vind jij van dit verschil in scores? Hecht jij meer waarde aan de score van de pers of die van de andere gebruikers?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Ik hecht meer waarde aan de reviews van gebruikers; zij zijn uiteindelijk degenen die de game echt spelen. Reviewers van de pers of andere outlets zijn ook maar mensen met een eigen ervaring en smaak.
Ik vergelijk het altijd met een weerbericht waarin de weerman bij 30 graden zegt: "Het wordt vandaag prachtig weer met veel zon en heerlijke temperaturen!" Alsof de mening van de weerman dan bijna geldt als feitelijk voor ieder persoon? Ik vind dat namelijk helemaal geen lekker weer, verre van zelfs.
Dan hoor ik liever van iedereen om mij heen de verschillende ervaringen, dan veel waarde te hechten aan de review van een persoon. Dat wil niet zeggen dat het niet goed is ofzo, want door zo’n review krijg je wel een mooi algemeen beeld van de game.
Tegelijkertijd vind ik dat je, als je als gebruiker een review achterlaat, wel je eigen, eerlijke mening moet geven. Dus niet een paar van die anti-woke-droeftoeters napraten om maar wat te trollen.
Reviewbombing werkt toch twee kanten op? Cherry picking heet dat.
Een 0 of een 1 geven aan deze game is net zo goed een mening als er een 10 aan geven. Wees dan op z'n minst consequent in dit artikel. Er is namelijk genoeg aan te merken op deze game, dus een 10 is net zo goed hondenpoep als een 0.
Het zou bovendien behoorlijk achterlijk zijn als Metacritic reviews gaat verwijderen omdat bepaalde scores niet in het gewenste straatje passen. Of je het nu eens bent met een review of niet, iedereen heeft het recht om zijn mening te geven.
Ik zit er nu 16 uur in en kan bijna niet geloven dat dit bestaat. De politie is echt niet meer zo gemakkelijk om te ontwijken, bij drie sterren moet je echt je best doen om ze kwijt te raken. Alles is zo gedetailleerd en realistisch. Alles voelt zo echt, met het autorijden, de mensen op straat, de toevallige events die je tegenkomt. Ik vind het echt een meesterwerk.
De game is wel slow-paced en dat is de prijs die je betaalt bij realisme. Dus in die zin snap ik wel dat mensen een beetje teleurgesteld zijn. Ik heb eigenlijk pas 1 of 2 missies gehad na 16 uur dat je echt volop in de actie zit en aan het knallen bent. Niet iedereen houdt daarvan en dat begrijp ik wel.
Het is een beetje hetzelfde als de film the Odyssey. Dat is echt de beste film die ik dit jaar heb gezien. Het is echter ook een film met een hele trage opbouw etc. Ik vind dat helemaal geweldig, maar een hoop mensen vonden het ook geen leuke film omdat het heel traag op gang komt en er zitten een hoop scenes met weinig echte actie in.
Gelukkig hebben we hier te maken met user reviews.
De “professionele” reviewers (de critics) hebben hun mening gegeven en die staat op 99.
Normaal gesproken hecht ik wel waarde aan user reviews maar als ze GTA6 een 0 gaan geven dat kun je niet serieus nemen.
50.000 user reviews. Metacritic heeft al user reviews delete. Was eerst een 3.6. Maar er zitten ook positieve AI reviewbombs in. Maar 50.000 users kan je niet meer spreken van reviewbombs. GTA word door zoveel mensen gekocht dat het logisch is dat veel teleurgesteld zijn. Je verwacht een gta game , in gta5 had je trevor. Nu de vrouwvriendelijke jason. Er zit censuur in je kan bepaalde dingen niet meer doen. Verhaal is women power. Zit gewoon een te grote draai in t.o.v andere gta's. Dan krijg je telurgestelde gamers. Die 99 van de media is hier ook verantwoordelijk voor. Als er voor zoveel gamers iets mis is met deze game en krijgt overal 10nen dan gaan mensen sneller hun mening uiten. Bovendien liet metacritic(normaal 36uur) pas na 48uur de user reviews toe
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