Vrijwel de gehele industrie heeft jarenlang toegeleefd naar de release van een van de meest veelbelovende games ooit; GTA 6. Als je het de media vraagt, dan is het het wachten meer dan waard geweest, maar veel gamers reviewbomben de game momenteel op Metacritic. De reden? Ze vinden de game te 'woke'.

Rudy had niets dan lof in zijn GTA 6 review over de nieuwste game van Rockstar. Zijn mening kreeg veel bijval van collega's uit de hele wereld, want GTA 6 kwam volgens de pers met een score van 99 op Metacritic als beste game aller tijden de boeken in. Nu wordt die mening kennelijk niet gedeeld door een deel van het gamende publiek, want de gebruikersscore op Metacritic voor GTA 6 staat momenteel op een schamele 5,5 op basis van meer dan 45.000 reviews. Tal van gebruikers geven de game een score van 0, 1 of 2. Er worden diverse redenen aangevoerd voor deze lage scores, maar de argumenten zijn voornamelijk woke, lage framerate en een slecht verhaal. Ook het gebrek aan vrijheid wordt meermaals aangehaald.

Overigens krijgt de game op de PlayStation Store wel dezelfde lof als van de pers. Daar heeft de game een score van 4,83 uit 5. Dit is op basis van 190.000 beoordelingen. Daar lijken de meningen van de verschillende gamers dus wat meer op een lijn te liggen. Ook op XBOX zijn de spelers lovend over de game. Daar scoren de gebruikers de game op een 4,9 op basis van 208 beoordelingen.

Wat vind jij van dit verschil in scores? Hecht jij meer waarde aan de score van de pers of die van de andere gebruikers?