Ervaren werknemers: het geheime wapen van GTA 6
Grand Theft Auto 6 verbreekt allerlei records, betovert velen en brengt Rockstar nogal wat inkomen. Maar hoe is het ze gelukt om zo'n technisch hoogstandje neer te zetten? Dat komt door een van de belangrijkste succesfactoren: het personeel.
Iedereen die al aan GTA 6 is begonnen is het vast opgevallen dat de intro-cutscene een hoop namen bevat. Persoonlijk vind ik het best goed dat de ontwikkelaars zelfs voor de eerste missie al erkenning krijgen voor hun bloed, zweet en tranen die ze in deze game hebben gestopt. Recentelijk ben ik nogal op een replay-marathon gegaan bestaande uit een hoop GTA-games. Nu viel het me in die games al op dat er wat namen in de credits overeenkwamen, maar bij de intro voor GTA 6 is dat extra bijzonder. Het is tenslotte al meer dan dertien jaar geleden dat de vorige game in de serie verscheen.
Nu blijkt het dat ik niet aan het hallucineren was: volgens Bloomberg is zo'n 21 procent van het bedrijf al meer dan tien jaar aanwezig. Het is ook wel te begrijpen dat dit een belangrijke factor is voor de kwaliteit van GTA 6. Developers die al jaren en jaren meewerken binnen het bedrijf hebben dus al ervaring bij meer dan één game. En in al die tijd hebben ze fundamentele skills opgebouwd die niet alleen nuttig zijn bij het maken van een game, maar specifiek voor het maken van de ultieme GTA. Als je alle games van Rockstar tot nu toe ziet als oefening, dan volgt het kaliber van GTA 6 daar best wel uit. Kortom: ervaring zorgt voor pareltjes.
En, for the record, ik ben inderdaad zo iemand die de credits helemaal afkijkt nadat ie een game heeft uitgespeeld. Dat de game een succes is blijkt overigens ook wel uit Rudy's GTA 6 review, waarin hij de game generatiebepalend noemt.
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