Cozy survival game Winter Burrow krijgt ijskoude vis-DLC
De allereerste uitbreiding voor de cozy survival game Winter Burrow is een feit. Avonturiers kunnen vanaf volgende maand ijsvissen in de koelte van Winter Burrow: Below the Ice.
Winter Burrow krijgt vanaf begin volgende maand zijn eerste DLC met een focus op ijsvissen. Je reist naar de Bright Wetlands waar zich veel waterdieren bevinden onder het dikke ijs. Hier vind je onder andere een nieuw personage en een nieuwe questline. En natuurlijk kun je, in de woorden van de developer: niet zomaar vissen, maar ijsvissen! Naast deze nieuwe uitbreiding wordt er ook een gratis update voor de game uitgerold, waarbij je toolbelt wordt vergroot en waarmee diverse bugs worden gefixt. Benieuwd of de game iets voor jou is? Lees dan onze Winter Burrow review.
Pak je vishengel maar alvast voordat de DLC uitkomt op 9 december voor de pc, Nintendo Switch en Xbox One!
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