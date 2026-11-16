De gamebranch van de vakbond IWGB heeft samen met andere Europese vakbonden een manifesto gepubliceerd over het gebruik van GenAI in de industrie. In deze rapportage benoemen ze allerlei zorgen over AI in de industrie en hun aanraders voor werknemers en werkgevers.

Generative AI, ofwel GenAI, is natuurlijk hét gespreksonderwerp de afgelopen jaren. Want ja, een computer teksten, foto's en video's laten genereren klonk tot een paar jaar geleden nog als een sci-fi technologie. Maar, sinds de allereerste LLM's in 2023 heeft de technologie veel controversiële dingen veroorzaakt. Zo zijn er discussies gekomen over de klimaatgevolgen, of het klonen van stemmen legaal mag, of mensen hun werk gaan verliezen en ga zo maar door. Ook de economie is hier niet veilig onder gebleven: we voelen allemaal de pijn in onze portemonnee door de prijzen van computeronderdelen.

AI heeft ook een breed effect op de game-industrie, en dit is precies wat de vakbond Independent Workers' Union of Great Brittain wil aankaarten. Dit doen ze samen met vakbonden uit Ierland, Spanje en Italië. Het doel van het manifesto is om meer werknemers en werkgevers op de hoogte te brengen van de gevaren en problemen met AI. Hierom eindigt het manifesto ook met aanraders voor werknemers en werkgevers over het gebruik van GenAI.

AI hier, AI daar, waarom eigenlijk ook niet?

Het verkooppraatje van AI klinkt eigenlijk best aantrekkelijk voor bedrijven: sneller en goedkoper games maken zorgt tenslotte voor meer en grotere titels. Een van de punten van de vakbonden is dat werknemers in essentie gedwongen worden om AI te gebruiken. Dit wordt vooral gedaan door te korte deadlines en andere doelen die vrijwel onmogelijk zijn om te halen zonder het gebruik van AI.

Door deze korte deadlines is het voor gamemakers ook onhaalbaar om alle output van de AI te controleren. Zo gebeurt het significant sneller dat er fouten in het eindproduct komen. Ook tonen studies aan dat de productiviteit en creativiteit van werknemers sterk daalden na herhaaldelijk gebruik van AI. Als deze passie uit het werk wordt gehaald, dan verdwijnt precies dat wat games zo speciaal maakt.

Je kan geen AI benoemen zonder het te hebben over waar alle trainingsdata vandaan komt. Veel van deze data wordt gestolen van kunstenaars zonder dat ze hiervoor betaald krijgen of überhaupt genoemd worden. Hetzelfde geldt uiteraard voor alle programmeurs die de miljoenen regels aan code hebben geschreven waar de AI op wordt getraind. Ook geven veel werknemers aan dat ze zich niet meer verbonden voelen met dat wat de AI creëert: het is tenslotte niet meer hun creatie. Er worden nog genoeg andere belangrijke argumenten genoemd in het manifesto, zoals diversiteit, burn-outs en meer.

Wat valt hiertegen te doen?

Om de negatieve effecten van AI op de industrie tegen te gaan, roepen de vakbonden drie groepen op:

1. Werknemers: de vakbonden raden aan om zo min mogelijk AI te gebruiken. Ze vragen aan werknemers om vocaal tegen AI uit te spreken op de werkvloer en om duidelijk te maken dat zij hier niet mee willen werken. Ook vragen ze dat werknemers niet proberen om de onmogelijke doelen te halen door zichzelf een burn-out te geven, maar dat ze melden bij de werkgevers dat dit onrealistische doelen zijn.

2. Werkgevers: aan werkgevers wordt vooral gevraagd dat ze luisteren. Zowel naar de werknemers als naar de spelers. Veel spelers zijn al uitgesproken tegen GenAI. Verder wordt er gevraagd om het werk van werknemers niet te gebruiken om AI te trainen, om geen AI op de werknemers te forceren en om de tijd te nemen om werknemers te informeren over hoe GenAI werkt en de risicos van AI gebruik.

3.Spelers: hiervan wordt gevraagd om games te ondersteunen die zonder AI worden gemaakt. Daarbovenop vinden de vakbonden het belangrijk dat spelers GenAI kunnen herkennen en hun stem tegen AI goed laten horen.

Uiteindelijk is het bericht best simpel: spreek je uit en gebruik zo min mogelijk AI. Of dit te behalen valt binnen de huidige industrie, zullen we nog moeten zien. Wat denk jij erover? Laat het ons gerust weten in de comments.