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GTA VI-mascottes krijgen eigen animatieserie Macca & Friends

Door Bram Noteboom
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De marketingmachine van Rockstar Games dendert door. Zie hier de eerste trailer van de animatieserie Macca & Friends.

Het volgende scenario komt je misschien bekend voor: je bekijkt de inhoud van de Grand Theft Auto VI Collector's Box en je vraagt je af: waarom zie ik zoveel kleurrijke moerasdieren? Nou, dat komt omdat zij als de mascottes dienen van de aanstaande actiegame. In de geanimeerde tv-serie Macca & Friends volg je de avonturen van deze vriendelijke beesten, terwijl ze door Leonida trekken. De show is exclusief te zien op GTA VI's in-game platform WEAZEL vanaf 19 november 2026. Hoe dat precies werkt, daar komen we hopelijk snel genoeg achter.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: DiscussingFilm
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 182 reviews 5852 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl10 Deel van het meubilair
56 minuten geleden

Dames en heren van gameliner.. droppen jullie misschien nog een klein artikeltje over 25 jaar game geschiedenis wat morgen eenmalig terug op de buis komt? Veronica om 20:00

0
Avatar zeroday
zeroday
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Al dat overdreven roze doet pijn aan m'n ogen, krijg er koppijn van...Als deze naar de pc komt en het blijft/is nog steeds een game dat goed uit de (User) reviews komt en inderdaad niet teveel girly gepushed content heeft dan zoek ik wel gelijk een graphics filter dat dat roze een tandje terugzet. Begrijp dat het een design keuze is en te maken heeft met miami/florida enzo. Maar tis niet mijn ding.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Ja, ik verheug me ook weer op de GTA in-game content op tv en ik vermoed nu ook in de bioscopen (RDR2 had zelfs in Saint Denis al een bioscoop met een film waar je naar kon kijken).

WEAZEL doet me weer terugdenken aan oudere delen, met dat Weazel News op de radio. Hilarisch, ook steeds met nieuwsberichten over schade dat jij had aangericht.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
1 uur geleden

Rockstar is altijd so insane met hun marketing.

0
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