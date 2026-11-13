GTA VI-mascottes krijgen eigen animatieserie Macca & Friends
De marketingmachine van Rockstar Games dendert door. Zie hier de eerste trailer van de animatieserie Macca & Friends.
Het volgende scenario komt je misschien bekend voor: je bekijkt de inhoud van de Grand Theft Auto VI Collector's Box en je vraagt je af: waarom zie ik zoveel kleurrijke moerasdieren? Nou, dat komt omdat zij als de mascottes dienen van de aanstaande actiegame. In de geanimeerde tv-serie Macca & Friends volg je de avonturen van deze vriendelijke beesten, terwijl ze door Leonida trekken. De show is exclusief te zien op GTA VI's in-game platform WEAZEL vanaf 19 november 2026. Hoe dat precies werkt, daar komen we hopelijk snel genoeg achter.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box
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Dames en heren van gameliner.. droppen jullie misschien nog een klein artikeltje over 25 jaar game geschiedenis wat morgen eenmalig terug op de buis komt? Veronica om 20:00
Al dat overdreven roze doet pijn aan m'n ogen, krijg er koppijn van...Als deze naar de pc komt en het blijft/is nog steeds een game dat goed uit de (User) reviews komt en inderdaad niet teveel girly gepushed content heeft dan zoek ik wel gelijk een graphics filter dat dat roze een tandje terugzet. Begrijp dat het een design keuze is en te maken heeft met miami/florida enzo. Maar tis niet mijn ding.
Ja, ik verheug me ook weer op de GTA in-game content op tv en ik vermoed nu ook in de bioscopen (RDR2 had zelfs in Saint Denis al een bioscoop met een film waar je naar kon kijken).
WEAZEL doet me weer terugdenken aan oudere delen, met dat Weazel News op de radio. Hilarisch, ook steeds met nieuwsberichten over schade dat jij had aangericht.
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