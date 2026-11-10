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Nieuwe gameplay-trailer demonstreert PS5-features van GTA VI

Door Bram Noteboom
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Rockstar Games en PlayStation slaan de handen ineen voor een trailer, waarin de exclusieve PS5-features van GTA VI worden getoond. Van de DualSense-controller tot de console zelf; er valt genoeg om naar uit te kijken voor de blauw getinte achterban.

De release van Grand Theft Auto VI komt steeds dichterbij en ook nu neemt men de tijd om haarfijn uit te leggen, waarom je deze actiegame simpelweg niet kan missen. PlayStation is natuurlijk haantje de voorste als het gaat om de promotie; al een tijdje bestempelen ze zichzelf als het beste platform om GTA VI op te ervaren. En dit doen ze niet zonder argumenten te geven. In de onderstaande trailer zie je de volgende punten voorbij komen:

  • Adaptive Triggers - Voor extra weerstand en gevoel tijdens de gunplay en andere activiteiten
  • Tempest 3D Audio - Voor extra diepgang en verbeterde immersie in het audiowerk
  • Haptic Feedback - Om de wereld extra goed te ervaren met de juiste feedback
  • Integrated Speaker - Om de gesprekken met NPC's over de telefoon aan te horen
  • Fast Loading - Het SSD-geheugen van de PlayStation 5 zorgt ervoor dat laadtijden geen probleem vormen
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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: PlayStation
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5824 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl14 High Score Chaser
2 uur geleden

Mooi dat ze overall van gebruik maken bij Playstation maakt het veel vetter!

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl9 NPC 2.0
2 uur geleden bewerkt

Pfff gelukkig zeg, was al bang dat de standaard PS5 features van basically iedere game inclusief GTA V niet aanwezig zouden zijn voor GTA VI. Mazzelaars zijn we toch weer.

0
Avatar Coola
Coola
lvl17 Final Form
2 uur geleden

Ik vind die haptic feedback en adaptive triggers echt zo'n goede toevoeging. De dualsense is by far mijn meest favoriete controller ooit.

2
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
3 uur geleden bewerkt

Ja klinkt goed dit! Komt nu echt dichtbij.

0
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