Nieuwe gameplay-trailer demonstreert PS5-features van GTA VI
Rockstar Games en PlayStation slaan de handen ineen voor een trailer, waarin de exclusieve PS5-features van GTA VI worden getoond. Van de DualSense-controller tot de console zelf; er valt genoeg om naar uit te kijken voor de blauw getinte achterban.
De release van Grand Theft Auto VI komt steeds dichterbij en ook nu neemt men de tijd om haarfijn uit te leggen, waarom je deze actiegame simpelweg niet kan missen. PlayStation is natuurlijk haantje de voorste als het gaat om de promotie; al een tijdje bestempelen ze zichzelf als het beste platform om GTA VI op te ervaren. En dit doen ze niet zonder argumenten te geven. In de onderstaande trailer zie je de volgende punten voorbij komen:
- Adaptive Triggers - Voor extra weerstand en gevoel tijdens de gunplay en andere activiteiten
- Tempest 3D Audio - Voor extra diepgang en verbeterde immersie in het audiowerk
- Haptic Feedback - Om de wereld extra goed te ervaren met de juiste feedback
- Integrated Speaker - Om de gesprekken met NPC's over de telefoon aan te horen
- Fast Loading - Het SSD-geheugen van de PlayStation 5 zorgt ervoor dat laadtijden geen probleem vormen
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
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