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Rockstar Games mikt op 30fps voor Grand Theft Auto VI

Door Bram Noteboom
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Rockstar Games heeft meer onthuld over de performance van GTA VI op de current-gen consoles. Er wordt gemikt op een framerate van 30fps voor zowel de PlayStation 5- als de XBOX Series X|S-versie.

Terwijl de pre-load is begonnen van GTA VI, is het tijd voor meer details. De Amerikaanse ontwikkelaar geeft aan dat Grand Theft Auto VI volledig vanaf de basis is ontwikkeld om de best mogelijke ervaring te bieden voor de huidige generatie consoles, met als doel om dertig frames per seconde te behalen. Rockstar Games claimt verder dat de platformen tot hun uiterste worden gedreven om de levendige wereld van Leonida tot leven te wekken, waarbij het behouden van de dichtheid en visuele kwaliteit van alle omgevingen en bewoners prioriteit heeft.

De PlayStation 5 Pro-versie mag rekenen op een aantal extra visuele features, maar geen extra frames. Verbeterde beeldscherpte dankzij PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) en ray-traced schaduwen zijn alleen beschikbaar op deze console. Ook mag de PS5 rekenen op extra mogelijkheden vanuit de DualSense-controller met haptic feedback, Tempest 3D Audio en verbeterde laadtijden. De XBOX-versie daarentegen krijgt een bijzondere optie: GTA VI is ook speelbaar op de XBOX One via XBOX Cloud Gaming, waarbij men de XBOX Series S grafische instellingen gebruikt voor de performance, al heeft jouw internetconnectie natuurlijk bijzonder veel impact op de ervaring.

GTA VI 6 Grand Theft Auto 30fps

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5819 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl10 Deel van het meubilair
17 minuten geleden

30fps is de reden waarom ik the Witcher 3 pas een paar jaar geleden heb gespeeld in 60fps. Het voelt gewoon armoede.

0
Avatar ccopx
ccopx
lvl6 Combo Juggler
23 minuten geleden

30fps... wtf.... teleurstellend, erg matig CPU geoptimaliseerd naar mijn mening.
Ik wacht wel op de PC versie.

0
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl20 Gameliner Grandmaster
36 minuten geleden

Ben voorstander van 60fps in games maar het interesseert me voor GTA6 eigenlijk geen ene fuck wat het wordt.

Ik vertrouw erop dat er met een budget van minimaal 1 miljard dollar de juiste keuzes zijn gemaakt mbt graphics en fps.

Het lijkt me sterk dat ik me de 19e ga storen aan hoe het eruit ziet want als je die beelden ziet die Rockstar met ons gedeeld heeft dan zal het veelal verwondering zijn van hoe goed het eruit ziet.

0
Avatar ZeeuwseBrand
ZeeuwseBrand
lvl4 Reply Goblin
49 minuten geleden

Eerlijk? 30 FPS is voor mij echt niet meer van deze tijd. Dat schokkerige beeld geeft me gewoon misselijkheid en hoofdpijn zodra de camera beweegt. Als een game geen 60 FPS Performance Mode biedt, laat ik hem tegenwoordig direct links liggen. Vloeiende beelden en strakke frametimes gaan bij mij altijd boven extra grafische toeters en bellen.

1
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl19 Endgamer
59 minuten geleden

Slordig Rockstar.

1
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Ik weet nou niet of geld echt waard is om voor een ps5 pro te gaan zeker op dat bij ps5 op 30 fps draaien

0
Avatar Ghettoblaster
Ghettoblaster
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden bewerkt

Ja nou ja... 60 fps had ik ook niet verwacht (was ook al gezegd), maar had wel gehoopt dat er misschien een 40 fps optie zou komen voor de Pro.

Ik vind 30 fps echt niet meer fijn gamen als je 60 fps gewend bent. Raytraced schaduwen of kleine resolutie boosts boeien mij echt helemaal niks.

We gaan het zien, hoe dan ook zin in.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl15 Community Veteraan
2 uur geleden

Had eigenlijk ook niet anders verwacht.

0
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