Rockstar Games mikt op 30fps voor Grand Theft Auto VI

Rockstar Games heeft meer onthuld over de performance van GTA VI op de current-gen consoles. Er wordt gemikt op een framerate van 30fps voor zowel de PlayStation 5- als de XBOX Series X|S-versie.

Terwijl de pre-load is begonnen van GTA VI, is het tijd voor meer details. De Amerikaanse ontwikkelaar geeft aan dat Grand Theft Auto VI volledig vanaf de basis is ontwikkeld om de best mogelijke ervaring te bieden voor de huidige generatie consoles, met als doel om dertig frames per seconde te behalen. Rockstar Games claimt verder dat de platformen tot hun uiterste worden gedreven om de levendige wereld van Leonida tot leven te wekken, waarbij het behouden van de dichtheid en visuele kwaliteit van alle omgevingen en bewoners prioriteit heeft.

De PlayStation 5 Pro-versie mag rekenen op een aantal extra visuele features, maar geen extra frames. Verbeterde beeldscherpte dankzij PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) en ray-traced schaduwen zijn alleen beschikbaar op deze console. Ook mag de PS5 rekenen op extra mogelijkheden vanuit de DualSense-controller met haptic feedback, Tempest 3D Audio en verbeterde laadtijden. De XBOX-versie daarentegen krijgt een bijzondere optie: GTA VI is ook speelbaar op de XBOX One via XBOX Cloud Gaming, waarbij men de XBOX Series S grafische instellingen gebruikt voor de performance, al heeft jouw internetconnectie natuurlijk bijzonder veel impact op de ervaring.

GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.