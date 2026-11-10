GTA VI: Pre-Load-trailer toont nieuwe beelden
Mocht het je zijn ontgaan: GTA VI valt nu te pre-loaden en dit wordt gevierd met een nieuwe trailer.
De marketingmachine van Rockstar Games draait momenteel op volle toeren en elke dag is er wel iets te melden over de aankomende actiegame. Middels een korte maar krachtige trailer laat men weten dat je vanaf nu Grand Theft Auto VI kan installeren, maar laten we eerlijk blijven: dat is natuurlijk al een paar uur mogelijk. Maar goed, niet getreurd, want de ontwikkelaar geeft wel een paar nieuwe gameplay-snippets vrij, waarin we kunnen genieten van typische GTA-fratsen: bijzondere figuren, actievolle confrontaties en een narratief dat zich focust op het liefdesleven tussen Jason en Lucia.
GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.
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Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) PS5 - Code in the Box
Grand Theft Auto VI (GTA 6) Xbox Series X - Code in the Box
Grand Theft Auto VI: The Album
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Zinn in! Lang geleden dat ik echt heel erg hyped was voor een game
Ik heb hem ook alvast gedownload.
Ik kan mij nog de nachtverkoop van gta5 nog goed herinneren met al die stapels op de toonbanken.
Nice Memories
Maargoed nu is het tijd voor deel 6
( Van mij mogen ze ook zo snel mogelijk met nieuws over rdr3 komen)
Veel game plezier allemaal wie het gaat spelen vanaf volgende week!
Nooit iets met gta gehad. Deel 4 en 5 geprobeerd maar nooit verder dan de eerste missie kunnen komen. Ik snap de hype niet echt. Hoewel het er natuurlijk super goed uitziet, blijven de animaties en bewegingen onveranderd tov de vorige delen.
Maar he, genoeg van mijn kant, voor iedereen die er laaiend over is, gigantisch veel plezier volgende week 👍🏻
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