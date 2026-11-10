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GTA VI: Pre-Load-trailer toont nieuwe beelden

Door Bram Noteboom
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Mocht het je zijn ontgaan: GTA VI valt nu te pre-loaden en dit wordt gevierd met een nieuwe trailer.

De marketingmachine van Rockstar Games draait momenteel op volle toeren en elke dag is er wel iets te melden over de aankomende actiegame. Middels een korte maar krachtige trailer laat men weten dat je vanaf nu Grand Theft Auto VI kan installeren, maar laten we eerlijk blijven: dat is natuurlijk al een paar uur mogelijk. Maar goed, niet getreurd, want de ontwikkelaar geeft wel een paar nieuwe gameplay-snippets vrij, waarin we kunnen genieten van typische GTA-fratsen: bijzondere figuren, actievolle confrontaties en een narratief dat zich focust op het liefdesleven tussen Jason en Lucia.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 181 reviews 5819 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar Robin Bode
Robin Bode
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Zinn in! Lang geleden dat ik echt heel erg hyped was voor een game

0
Avatar D03T51E
D03T51E
lvl1 Press Start
1 uur geleden

Ik heb hem ook alvast gedownload.

Ik kan mij nog de nachtverkoop van gta5 nog goed herinneren met al die stapels op de toonbanken.

Nice Memories

Maargoed nu is het tijd voor deel 6

( Van mij mogen ze ook zo snel mogelijk met nieuws over rdr3 komen)

Veel game plezier allemaal wie het gaat spelen vanaf volgende week!

GIF via GIPHY
0
Avatar Maestro
Maestro
lvl14 High Score Chaser
4 uur geleden

Al volledig op me PS5 ben er klaar voor!

0
Avatar docter_anders
docter_anders
lvl5 Thread Hunter
4 uur geleden

Nooit iets met gta gehad. Deel 4 en 5 geprobeerd maar nooit verder dan de eerste missie kunnen komen. Ik snap de hype niet echt. Hoewel het er natuurlijk super goed uitziet, blijven de animaties en bewegingen onveranderd tov de vorige delen.

Maar he, genoeg van mijn kant, voor iedereen die er laaiend over is, gigantisch veel plezier volgende week 👍🏻

0
Avatar craftercis
craftercis
lvl10 Deel van het meubilair
4 uur geleden

Komt er een aparte post over de console specs?

0
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