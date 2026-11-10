GTA VI: Pre-Load-trailer toont nieuwe beelden

Mocht het je zijn ontgaan: GTA VI valt nu te pre-loaden en dit wordt gevierd met een nieuwe trailer.

De marketingmachine van Rockstar Games draait momenteel op volle toeren en elke dag is er wel iets te melden over de aankomende actiegame. Middels een korte maar krachtige trailer laat men weten dat je vanaf nu Grand Theft Auto VI kan installeren, maar laten we eerlijk blijven: dat is natuurlijk al een paar uur mogelijk. Maar goed, niet getreurd, want de ontwikkelaar geeft wel een paar nieuwe gameplay-snippets vrij, waarin we kunnen genieten van typische GTA-fratsen: bijzondere figuren, actievolle confrontaties en een narratief dat zich focust op het liefdesleven tussen Jason en Lucia.

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GTA VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en XBOX Series X|S.